旅客不適 長榮航班轉降「對台不友善」國家 引發關注

長榮昨下午一班由曼谷飛往阿姆斯特丹的航班，在飛行途中傳出有旅客身體不適，為了旅客安全，航班只好轉降到亞塞拜然的巴庫機場。由於台灣外交部的簽證資訊上頭註明「亞塞拜然政府對我並非友善」、「建議國人避免在亞國過境轉機」等資訊，如今飛機降落在亞塞拜然，引發關注。

對此，長榮航空表示，昨(2)日BR75班機由曼谷飛往阿姆斯特丹航班，航班共搭載333名旅客，航行途中一名丹麥籍旅客身體不適，經機上具醫生資格旅客協助及由空服員與地面醫療支援團隊(MedLink)聯絡評估，建議立即就醫，機長隨即將航機轉降至亞塞拜然巴庫機場，讓該名旅客與其同行者下機前往就醫。

長榮航空表示，航機於亞塞拜然巴庫機場加油、加水後繼續飛往阿姆斯特丹，共計延誤4小時23分鐘。