台南首宗旅館BOT福爾摩沙遊艇酒店住房率9成 推遊艇遊安平
座落於台南安平區水景公園旁的福爾摩沙遊艇酒店，是台南第一個以BOT方式興建的旅館，擁有237間客房，及可容納1,000人的大型會展中心，並附屬餐飲、休閒遊憩等設施。去年6月21日開幕至今營運超過半年，平均住房率達9成以上，近期推出的遊艇行程包含「艇秘境」、「艇好釣」及「艇黃昏」3種方案，載客探索安平港遼闊之美。
福爾摩沙遊艇酒店董事長謝文祥先生表示，感謝市府疫情期間全力支持，目前第一季雖為旅遊業淡季，但仍有信心維持住房率達8成以上，後續也將全力配合市府發展水域活動政策；另也提供遊艇租借、遊艇餐飲的服務，舉辦海上派對的全新選擇。「府城慵懶」計畫住房專案，提供續住第2晚即享超值優惠價，也可加購高鐵享全票8折優惠，歡迎旅客夜宿安平，體驗優質服務。
市長黃偉哲表示，為了讓旅客能來安平慢遊兼住一眠，市府積極提升旅宿品質及解決旅客住宿需求，除各式特色民宿外，特規畫安平區水景公園旁3筆市有地及1筆國有地與財政部國產署共同開發福爾摩沙遊艇酒店，基地緊臨安平漁港及安平水景公園，河港海景盡收眼底，視野絕佳，從飯店房間就能看到遼闊的水域景觀，讓各位遊客前來安平，都能夠體驗美好的視覺饗宴。
觀光旅遊局代理局長林國華表示，新的一年隨著國門開啟，台南觀光市場將更加熱絡，市府也積極督促福爾摩沙遊艇酒店持續提升服務品質，包含目前正推動鑽石級綠建築的申請、環保旅店及綠色餐廳認證等事宜。酒店更在去年8月啟動星級旅館評鑑申請籌備計畫，以五星級旅館為目標，依評鑑標準定期召開內部會議檢討改善，並聘請HACCP專業顧問，針對食品安全管制系統認證，進行廚房設施、作業程序等項目的改善調整，預計於今年度中旬完成HACCP認證；而市府也將持續追蹤進度，以最高品質的服務來對待每位遊客。
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