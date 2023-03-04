口罩解禁好緊張！快看網友如何改善「容貌焦慮」



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「容貌焦慮」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的五大容貌焦慮改善方式有哪些。

近期口罩令逐漸解除，正當大家都開心慶祝擺脫口罩限制時，仍有不少人害怕揭露自己的「真面目」，尤其部分網友自疫情期間已養成進入新環境就配戴口罩的習慣，三年來與同事真正露臉相見的機會屈指可數，此刻終於解禁卻發現自己好像有些「容貌焦慮」，對自己的長相外表不自信，也擔心他人眼中的自己不如預期。

學會欣賞自己「自我肯定」最重要!「提升外在條件」成為理想中的自己

▲ TOP5容貌焦慮改善方式 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

NO1. 自我肯定

觀察近一年內網友針對「容貌焦慮」相關話題的討論，可以發現「自我肯定」受到網友最熱烈的討論。日前有網友發文求助「自從被同事開玩笑說戴口罩比較好看，就非常害怕脫口罩，深怕他人被真實的自己嚇到」，引起不少網友留言「對自己多一點自信，覺得自己最漂亮就好了」、「每個人都有自己獨特的閃光點」；也有網友提到自己「從小就是標準醜小鴨，長大後慢慢學會欣賞自己的不完美」，雖然仍會羨慕其他外表亮麗的女生，但最重要的是學習發現自己的優點，就能找到「適合自己的美」。

NO2. 提升外在條件

「提升外在條件」也是多數網友公認能夠改善容貌焦慮的方式，有不少人提到「擔心痘痘肌難看」、「身材比例不夠好」等外貌困擾，就有網友分享自己從小到大的變身歷程，透過「穿搭、妝容、保養以及維持好習慣」，逐漸成為「心中最理想的模樣」，認爲只要努力就能辦到，且看著自己的改變也會很有成就感。

NO3. 多與親友聊聊

另外，有網友提到「多與親友聊聊」也有助於改善容貌焦慮，表示「有時候聽聽他人的想法也能更客觀的了解自己」，另外也有網友分享自己因為異味性皮膚炎所以腳上很多疤，感到非常自卑，但自從有次嘗試穿短褲出門，「被很多朋友稱讚腿很白很直，得到了很多自信心」，很多時候我們對於外表都很容易過度在意，多與朋友聊聊自己的擔憂或許也能從不同的角度認識自己。

NO4. 培養興趣

根據心理學研究發現，女性比男性更容易出現容貌焦慮，對此有網友提到「我們女生除了漂亮，難道沒有別的事能做嗎？」，認為除了外表以外有更多值得追尋的事，無論是要學習新才藝、培養專長興趣，「不僅可以轉移對自己外表的注意力，還能夠提升自身的能力與內涵」，鼓勵大家能夠找到能盡情展現自己的天地。

NO5. 不盲目跟風社群審美

社群時代的興起也進一步放大了容貌焦慮，不少人因在意他人眼光與評價而變得無所適從，故有不少網友認為「不盲目跟風社群審美」非常重要；有人提到「以前常常滑個ig看到漂亮女生就覺得自己哪裡不足，後來才發現專注於自己身上更重要」，因此改掉了過度修圖和關注社群的習慣，覺得真實日常的自己才是最珍貴的。

人生的價值不僅止於迷人的容貌與姣好的身材，學會肯定自我、豐富自己的內涵與能力更能使生活變得精彩可期，期許大家都能夠勇敢展現自信魅力，成為心中最閃閃發亮的自己。



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「容貌焦慮」相關討論則數。

觀測期間：2022/02/01~2023/02/20，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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