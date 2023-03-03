高鐵攜手飯店、租車 即日起購票享平日自由行升等優惠

台灣高鐵公司即日起至4月15日推出「禮所當然 驚喜升等」高鐵假期自由行、自駕遊平日保證升等優惠，提供平日購票搭配飯店或租車升等優惠。此外，為配合旅客提早規劃國旅行程的需求，高鐵假期自由行也推出「29天前預購優惠」，攜手全台25家飯店提供提前預訂更優惠價格。

台灣高鐵表示，「禮所當然 驚喜升等」高鐵假期自由行專案產品內容包括，高鐵標準車廂對號座來回車票及一晚精選飯店住宿，不僅可享平日入住保證房型升等，另有機會獲得飯店加碼入住套房。以台北凱撒大飯店為例，平日入住保證升等「雅緻客房以上房型」，更有機會升等至「站前套房」一覽台北夜空。兩人同行左營出發每人3020元起，相當來回票價再加40元即可成行。

針對喜歡自行開車出遊的旅客，高鐵假期「禮所當然 驚喜升等」也同步推出自駕遊專案，內容包括高鐵標準車廂對號座來回車票，搭配「格上」或「和運」二家租車公司提供的24/36小時租車方案，以高雄2日自駕遊為例，台北出發兩人同行，最低2420元起。其中，「格上」租車平日最高有機會升等至Honda HR-V 1.8L；「和運」租車則平日最高有機會升等至Toyota COROLLA CROSS 1.8。

此外，高鐵假期自由行也推出「29天前預購優惠」專案，精選全台25間飯店搭配高鐵來回車票，29天前訂購就可享優惠，以台北出發兩人同行為例，入住台中頭等艙飯店綠園道館每人2000元起；入住台南榮美金鬱金香酒店每人3380元起。