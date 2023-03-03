清明節離島航線第二波加開逾8千個座位 3月7日開放訂位

因應民眾清明連假(4月1日至5日)返鄉祭祖及旅遊需求，交通部民航局今宣布，需求較高的澎湖、金門及馬祖航線已規畫第二波加班機，共提供8076個座位數，3月7日上午9點起開放訂位。另也提醒，清明節正處霧季，時有航班因天候不佳無法飛航情形，建議民眾可提前返鄉掃墓，避免影響規畫行程。

民航局表示，今年清明節離島管制航線(澎湖、金門、馬祖)於2月6日開放正班機及第一波加班機訂位，航空公司已依據旅客訂位及需求情況規畫第二波加班機，其中澎湖航線提供3924個座位數，金門航線提供3872個座位數，馬祖航線提供280個座位數，總計提供8076個座位數。

民航局指出，為儘早掌握旅客訂位情形及加速清艙作業，以利規畫後續加班機運能，旅客應於訂票後3日內完成開票（例如3月7日訂票者，應於3月9日前完成開票），如因故無法搭乘原訂航班，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票。