快訊

日本超夯感冒藥恐驗出毒品反應！藥師分析代購藥品風險

遭閃電擊中！德航班驚傳「自由落體」下墜 拋飛沒繫安全帶乘客7傷

鄭中基前助理遭爆「助蔡天鳳案被告離港被逮」　社交帳號狂曬大咖合照

今吹東北風 環保署預測「這些地方」汙染物易累積

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
環保署表示，今日環境風場為東北風，竹苗以北空品區位於迎風面，擴散條件佳，中部以南空品區位於下風處，污染物易累積。及環保署空氣品質監測網
環保署表示，今日環境風場為東北風，竹苗以北空品區位於迎風面，擴散條件佳，中部以南空品區位於下風處，污染物易累積。及環保署空氣品質監測網

環保署表示，今日環境風場為東北風，竹苗以北空品區位於迎風面，擴散條件佳，中部以南空品區位於下風處，汙染物易累積。

根據環保署上午監測結果，竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及澎湖為「普通」等級；高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級。

環保署表示，3日環境風場為東北風，竹苗以北空品區位於迎風面，擴散條件佳，中部以南空品區位於下風處，汙染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。

竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，雲嘉南局部地區短時間達橘色提醒等級；中部、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

未來一周，3日至6日環境風場為東北風，迎風面擴散條件普通，中部以南位於下風處，汙染物易累積；7日至8日環境風場逐漸轉為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件轉差，汙染物易累積。空氣品質受氣象條件影響大，有其不確定性，要隨時留意最新空氣品質資訊。

空氣品質受氣象條件影響大，仍有較大不確定性，環保署提醒應注意防範，敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，在戶外減少劇烈活動，配戴口罩防護。

環保署 空氣品質 東北風

延伸閱讀

環署：設碳交易所 研究中

委外合作氣候變遷研究 環團：應說清楚研究單位

台中10座測站達「橘色提醒」預計5日空品才能好轉

境外汙染影響3測站亮紅燈 環署：明後天空品仍無法好轉

相關新聞

超商打工天天吃報廢便當 男大生染痛風「腳腫到無法走路」

現在便利商店的便當不斷推陳出新，種類越來越多之外，味道方面也持續升級。然而，有時若是吃太多的超商便當，或許會對身體造成不良的影響。近來有位日本男性，就分享過去打工期間，吃了很多超商的「報廢便當」，結果染上痛風的慘痛經驗。

深夜地牛翻身！0:48宜蘭規模4.9地震 最大震度4級

中央氣象局表示，今天(3日)凌晨12點48分宜蘭地區發生芮氏規模4.9地震，最大震度4級，震央位於宜蘭縣南澳鄉，宜蘭縣政...

蛋荒雪上加霜 嘉縣首間蛋雞場禽流感撲殺逾3萬隻雞毀5萬多顆蛋

禽流感疫情嚴峻，農委會主委陳吉仲上個月才來嘉義縣朴子市肉雞場，視察消毒作業，慰勞感謝防疫人員犧牲春假，不到1個月，嘉義縣...

華航個資外洩傳罰最高20萬 民航局：已請公司陳述意見

華航今年1月初收到匿名網路勒贖信件，隨後有部分客戶個資被揭露於駭客網站，且名單涉及政商演藝界名人，包括副總統賴清德、台積...

清明節離島航線第二波加開逾8千個座位 3月7日開放訂位

因應民眾清明連假(4月1日至5日)返鄉祭祖及旅遊需求，交通部民航局今宣布，需求較高的澎湖、金門及馬祖航線已規畫第二波加班...

今吹東北風 環保署預測「這些地方」汙染物易累積

環保署表示，今日環境風場為東北風，竹苗以北空品區位於迎風面，擴散條件佳，中部以南空品區位於下風處，汙染物易累積。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦