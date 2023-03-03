今吹東北風 環保署預測「這些地方」汙染物易累積
環保署表示，今日環境風場為東北風，竹苗以北空品區位於迎風面，擴散條件佳，中部以南空品區位於下風處，汙染物易累積。
根據環保署上午監測結果，竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及澎湖為「普通」等級；高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級。
環保署表示，3日環境風場為東北風，竹苗以北空品區位於迎風面，擴散條件佳，中部以南空品區位於下風處，汙染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。
竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，雲嘉南局部地區短時間達橘色提醒等級；中部、高屏空品區為「橘色提醒」等級。
未來一周，3日至6日環境風場為東北風，迎風面擴散條件普通，中部以南位於下風處，汙染物易累積；7日至8日環境風場逐漸轉為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件轉差，汙染物易累積。空氣品質受氣象條件影響大，有其不確定性，要隨時留意最新空氣品質資訊。
空氣品質受氣象條件影響大，仍有較大不確定性，環保署提醒應注意防範，敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，在戶外減少劇烈活動，配戴口罩防護。
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