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「這款藥」應透明澄清竟變淡黃色 食藥署急回收15萬支

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
「硫胺明注射液50公絲」應為透明澄清，但有醫院發現，其中有支藥品竟呈淡黃色，食藥署啟動預防性回收15萬支。圖／食藥署提供
「硫胺明注射液50公絲」應為透明澄清，但有醫院發現，其中有支藥品竟呈淡黃色，食藥署啟動預防性回收15萬支。圖／食藥署提供

衛福部食藥署今發布藥品回收最新訊息，安星製藥公司製造的「硫胺明注射液50公絲」（THIAMINE HYDROCHLORIDE INJECTION 50MG “ASTAR”），原本應是透明澄清的液態藥品，但有醫院發現，其中有支藥品竟呈淡黃色，緊急通報食藥署。食藥署藥品組科長洪國登說，接獲藥品不良品通報後，經查藥廠留存藥品也出現類似情形，進而啟動預防性回收機制，要求3月21日前回收批號「2204142」及「2103112」共15萬支藥品。

洪國登說，「硫胺明注射液50公絲」市占率約15%，依健保署110年用量統計，該年度用量約2.7萬支，用量其實不多。此藥品主成份為「Thiamine hydrochloride」，常用於維他命B1缺乏症病人，為注射在點滴內使用，因該藥品主成份為維他命B1，對於外在光線等環境因素十分敏感，很有可能出現變色的情形。

洪國登說，此次為安星製藥公司首度發現藥品出現變色情形，但在其他維他命B1類的相關藥品也曾出現類似情形，但若對用藥有疑慮者，應盡速回診與醫師討論，處方其他適當藥品，並請各醫療院所、藥商、藥局配合辦理回收作業，立即停止調劑、供應，安星製藥公司則應於3月21日前繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施。

「硫胺明注射液50公絲」應為透明澄清，但有醫院發現，其中有支藥品竟呈淡黃色，食藥署啟動預防性回收15萬支。圖／食藥署提供
「硫胺明注射液50公絲」應為透明澄清，但有醫院發現，其中有支藥品竟呈淡黃色，食藥署啟動預防性回收15萬支。圖／食藥署提供

食藥署 維他命 醫師

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