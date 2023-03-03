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屏東雙流推「森入潛出」遊程 邊說邊玩傳達森林永續經營

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東獅子鄉雙流自然教育中心4月推出「森林永流傳」兩天一夜共兩梯次的環教遊程，帶遊客深入了解永續經營森林的秘辛，趴在溪流上感受森林的生態系服務價值。圖／屏東林管處提供
屏東獅子鄉雙流自然教育中心4月推出「森林永流傳」兩天一夜共兩梯次的環教遊程，帶遊客深入了解永續經營森林的秘辛，趴在溪流上感受森林的生態系服務價值。圖／屏東林管處提供

4月22日是世界地球日，全球各地都發起愛護地球的環境行動活動，在淨灘、淨山外，屏東獅子鄉雙流自然教育中心與永在林業和斯創教育工作群腦力激盪，4月推出「森林永流傳」兩天一夜共兩梯次的環教遊程，帶遊客深入了解永續經營森林的秘辛，趴在溪流上感受森林的生態系服務價值，用邊說邊玩、寓教於樂方式傳達環境永續精神和理念。

屏東林區管理處說，在淨灘、淨山外，透過貼心設計的遊程，讓民眾體驗不同的森林有不一樣的定位與經營方式，藉由親身體驗林場活動理解森林經營，及國產材伐採利用的永續發展模式，特別安排參訪永在林業公司經營的林場，也是全台灣唯二通過森林管理委員會(FSC®)森林管理驗證(FM)及監管鏈驗證(CoC)的民間林場，提供大眾對生產性人工林經營正確觀念，讓民眾理解並支持永續利用國產材。

林管處說，遊程首日由專業的林場工作者帶領深入永續經營林場，了解如何在取得木材及森林資源的同時，又能保留下動植物的棲息地，達到人與自然的永續共存，隔天由環境教育教師帶領潛入雙流國家森林遊樂區溪流，一窺溪流中生物的生活樣貌，了解森林對於溪流生態的重要性，結束時可將通過國際永續森林經營認證的蕈菇太空包帶回家。

「森林永流傳」包含雙流自然教育中心首次開放的「趴溪」課程單元，每梯次開放24人報名，名額有限，活動採線上報名，兩梯次分別是4月8至9日與4月22至23日，本月4日起開放報名，報名資訊可上台灣山林悠遊網及雙流自然教育中心臉書粉絲專頁。

屏東獅子鄉雙流自然教育中心4月推出「森林永流傳」兩天一夜共兩梯次的環教遊程，帶遊客深入了解永續經營森林的秘辛，趴在溪流上感受森林的生態系服務價值。圖／屏東林管處提供
屏東獅子鄉雙流自然教育中心4月推出「森林永流傳」兩天一夜共兩梯次的環教遊程，帶遊客深入了解永續經營森林的秘辛，趴在溪流上感受森林的生態系服務價值。圖／屏東林管處提供

屏東 淨灘

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