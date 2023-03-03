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春神來了！阿里山遊樂區花季登場倒數 水山療癒步道11日啟用

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
阿里山國家森林遊樂區內多種櫻花盛開中。圖／嘉義林區管理處提供
阿里山國家森林遊樂區內多種櫻花盛開中。圖／嘉義林區管理處提供

嘉義縣阿里山國家森林遊樂區櫻花季，10日至4月10日登場，後疫情時代，嘉義林區管理處以「療癒之森」做主題，下周末11日以「櫻與音的對話」活動迎接花季，並為全台第一條森林療癒步道「水山療癒步道」揭開序幕。

花季《櫻與音的對話》主場活動，11日上午在千歲檜平台邊登場。走過疫情紛擾，是時候以森林自然原力安頓身心靈，在春暖花開的遊樂區，療癒休養、感受歲月靜好，林管處將邀大地藝術家－心流秘境團隊，揉合花香、林木、山景間演出療癒舞蹈，開啟阿里山花季。

位於遊樂區第二管制哨內（祝山林道2.5K處），新設置「水山療癒步道」，全長860公尺，利用棧道及現地土壤、碎石夯壓的硬土步道，融合地形及周邊地景，形成一條富含自然地景、歷史足跡、人文懷舊的遊憩環狀系統，創造遊樂區新亮點。

在步道節點設置「水山教室」、「森之座」、「異想地」、「森天觀影」等療癒空間，配合森林療癒解說柱，以森遊阿里山APP藍芽推播療癒解說，讓遊客在任何時間造訪都能進行自我療癒活動。

阿里山花季假日總計12天（3月11、12、18、19、26日，4月1、2、3、4、5、8、9日），配合公路總局交通管制，花季假日上午6點到11點，在台18線阿里山公路61K管制小客車上山，民眾需轉乘賞花公車抵達阿里山國家森林遊樂區。

林管處說，遊客可免費下載「森遊阿里山」ＡＰＰ，隨時掌握阿里山日出時刻、賞花情報、交通運輸、遊程推薦、天氣狀況及療癒解說。近期南部乾旱，呼籲遊客進入山區踏青賞花務必注意用火安全，發現森林火災請儘速撥打通報專線0800-000-930，守護森林資源。

沼平公園山櫻花與白木蘭交錯妝點。圖／嘉義林區管理處提供
沼平公園山櫻花與白木蘭交錯妝點。圖／嘉義林區管理處提供
染井吉野櫻(櫻王)目前含苞待放，預計3月中旬盛開。圖／嘉義林區管理處提供
染井吉野櫻(櫻王)目前含苞待放，預計3月中旬盛開。圖／嘉義林區管理處提供
阿里山工作站前阿龜櫻盛開。圖／嘉義林區管理處提供
阿里山工作站前阿龜櫻盛開。圖／嘉義林區管理處提供
全台第一條森林療癒步道「水山療癒步道」 11日啟用，讓民眾充分利用五感體驗大。圖／嘉義林區管理處提供
全台第一條森林療癒步道「水山療癒步道」 11日啟用，讓民眾充分利用五感體驗大。圖／嘉義林區管理處提供
水山療癒步道的「水山教室」，在硬土步道路面設置石椅配合既有原石作為講台。圖／嘉義林區管理處提供
水山療癒步道的「水山教室」，在硬土步道路面設置石椅配合既有原石作為講台。圖／嘉義林區管理處提供

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