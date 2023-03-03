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今各地晴朗「這地區」留意零星雨 未來一周無強冷空氣

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今(3日)各地晴時多雲，東半部偶有零星短暫飄雨機率，清晨氣溫低，白天略回升。本報資料照片
今(3日)各地晴時多雲，東半部偶有零星短暫飄雨機率，清晨氣溫低，白天略回升。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天(3日)各地晴時多雲，東半部偶有零星短暫飄雨機率，清晨氣溫低，白天略回升。未來一周(3至9日)無強冷空氣，但水氣偏少，伴隨「強輻射冷卻」作用，日夜溫差大。

吳德榮指出，今晨觀測資料顯示，陸地上大多晴朗，東半部有結構鬆散的低層雲，花東外海有零星降水回波，各地無降雨。夜間「強輻射冷卻」作用帶來極低溫，截至清晨5點13分本島縣市平地最低氣溫依序為新竹(峨眉鄉)7.5度、苗栗(三灣鄉)7.8度、南投(中寮鄉)9.2度、嘉義(東區)9.6度；其他各地區平地最低氣溫為北部(基隆七堵區)10.0度、南部(台南新化區)9.8度、東部(花蓮壽豐、宜蘭三星鄉)12.1度。

他表示，根據最新(2日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，未來一周(3至9日)無強冷空氣，但水氣偏少、夜間常晴朗，伴隨「強輻射冷卻」作用，清晨氣溫降得很低，日夜溫差大，早出晚歸、應注意衣著調適。今天至下周一(3至6日)部分縣市清晨平地最低氣溫仍在10度以下，期間台北測站不排除有短暫觸及「大陸冷氣團」標準(≦14度)機率，但日出後很快回升。

他也說，根據最新模式模擬顯示，今各地晴時多雲，東半部偶有零星短暫飄雨機率；清晨氣溫低，白天略回升，日夜溫差大；中南部空品仍不佳。各地區平地氣溫為北部10至22度、中部9至27度、南部10至30度、東部12至26度。

吳德榮指出，根據最新模式模擬顯示，明天(4)另一股微弱東北季風，水氣略增，西半部仍多雲時晴，東半部轉有局部短暫雨，晚起迅速好轉。下周日至周四(5至9日)各地晴朗穩定，氣溫逐日回升，北舒適、南微熱，夜間「強輻射冷卻」作用，清晨氣溫降得很低，日夜溫差大。

輻射 吳德榮 冷氣團

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