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災害來時有妙用 衛生棉可包覆、保鮮膜能裝水當耳塞
3月8日「婦女節」，基隆市社會處和消防局今在愛買基隆店辦防災用品說明會，以女性觀點出發，包括台灣防災產業協會設計的緊急避難包，女性使用的防災用品，還提供衛生棉等用品的「妙用」。
消防局表示，統計資料顯示，1995年日本阪神大地震，女性死亡人數約是男性的1.4倍，2011年東日本大震災，女性死亡數也比男性多1000人左右。東日本震災後，出現睡眠障礙的女性有4到5成，男性只有2到3成。
消防局說，發生大規模災害威脅生活時，女性聲音如果沒有出來，防災工作就不算徹底落實。在防災減災階段，要實現建立高抗災的城市，災害應變有必要充分考慮女性與男性的需求。
台灣防災產業協會秘書長黃少薇說，女性通常承擔照顧家庭和孩子的角色，災害發生時擔心的事情很繁雜，備妥防災用品並了解生活用品在防災時的各種功用，可以減緩應變時的不便。
黃少薇舉例，災害發生造成外傷出血時，衛生棉可以提供很好的包覆；保鮮膜可以裝水或當耳塞等。災區物資缺乏的時候，身旁的這些常見物品都有功能。
社會處長楊玉欣表示，目前基隆避難收容所女性工作人員編制近70%，未來在面對收容作業時，會更注意到性別觀點。平時已在實物銀行儲備不同尺寸衛生棉、尿布及營養品，照顧弱勢家庭女性，災害來臨時可即時運用。
消防局長陳龍輝說，感謝所有女性平日對家庭的奉獻與付出，婦女節前推廣女性防災用品，並邀請加入義消及防災士的行列，防災工作可以做得更好。
台灣海洋大學河海工程系助理教授蘇元風指出，鼓勵女性參與防災工作是世界趨勢，藉由女性的參與，可以讓防災工作，從減災開始到復原階段更加順遂。
愛買基隆店副理陳正義說，許多人到賣場購物都希望一次購足，災害時物資可能缺乏，善用緊急避難包物品可以讓自己更順利度過災害，評估防災專區可以增加兩成左右業績。
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