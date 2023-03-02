委外合作氣候變遷研究 環團：應說清楚研究單位

環保署過去規畫組改「環資部」，如今變成「環境部」，不納入自然資源整治，遭立委質疑環保署「遇到困難就雙手一攤」。環團表示，自然資源整治若沒解決，未來管理上仍會出現問題，另針對氣候變遷署的規畫，認為環保署應說清楚委外的合作單位。

環保署長張子敬說，原先最早環資部提出自然資源整合的概念是對的，但長期下來開發與保育、負責單位的分配都遇到問題，所以面對新的挑戰就必須調整，不能再等，遭立委質疑遇到問題就雙手一攤。

環境權保障基金會研究員林彥廷今受訪時表示，原本環資部的規畫比環境部好很多，原先組改就是先把山林水土全納入，甚至還討論過是否也將國家公園一併放進來。目前看起來，環境部只是將環保署升格、擴增人員數量，其中國家環境研究院的成立讓人疑惑。

林彥廷說，過往氣候法與科學研究有所配合，按照環保署目前的規畫，未來組改後，氣候變遷及相關議題將由環境研究院與環檢所負責，「但他們是否能有所發揮，目前只能打上一個問號」。

氣候變遷辦公室組改後成氣候變遷署，初期規畫與外面專業研究中心合作、固定提供相關資訊，對此，林彥廷表示，環保署若要委外，也需找到專業且合適的研究中心；林說，環保署在減碳部分很厲害，但調適能力就很差，未來環研院或環檢所是否能承擔令人擔憂，「科技部的國家災害防救科技中心會做得更好」。

林彥廷建議，環保署初期要委外專業研究中心這沒問題，但應對面說明細節，包含研究單位及人員，氣候變遷相關讓NCDR專業人員負責還是比較好，畢竟目前氣候變遷相關的專業人員很稀少，若找不到適合的難道就只能開天窗嗎？