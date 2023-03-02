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健保藥價調幅創10年新低 「憶必佳」降最多

中央社／ 台北2日電

健保署公布今年4月起調整健保藥價，有5475項降價，調整品項史上最少，調幅創10年新低，平均幅度2.1%，阿茲海默症用藥「憶必佳膜衣錠」一口氣降幅29.2%，砍藥價幅度最多。

健保署是自民國102年起試辦DET方案，預設每年藥費支出目標值，讓藥費維持於穩定及合理範圍，這次共有5511項藥品價格將調整，調降5475項、調升36項，預計每年可減少健保藥費支出新台幣81.8億元。

健保署分析，這次藥價降幅前3名類別，以心臟血管用藥降8.92%居冠，其次為神經系統用藥降6.58%、全身性抗感染劑降6.34%。

中央健保署醫審及藥材組長黃育文今天下午接受媒體聯訪表示，這次調降的心臟血管用藥之中，調幅前3名都是治療高血脂，含有rosuvastatin 5毫克成分一般錠劑膠囊劑的12項藥品，健保收載超過15年、降幅17.7%最高，每顆從9.6元降至7.9元。

黃育文說，治療阿茲海默症的「憶必佳膜衣錠」，是這次調降藥品中，單一藥品降幅最高，多達29.2%，這款原廠藥專利期過了很久、健保收載超過15年，因為有其他可替代學名藥，這次將同成分、同含量、同劑型的藥品價格降至一致，所以調幅才會比較多。

黃育文表示，這次調升健保藥價的藥品中，以抗生素藥品的上升幅度較大，其中立妥適膜衣錠調幅24%最多，每顆從400多元升到500多元；卡比利挫德注射劑調升21%也很多，從700多元升至800多元。

黃育文解釋，這2款調升的學名藥品項都是因為同分組藥物第1年加入「三同」行列，其中包含價格較昂貴的原廠藥及價格較低的學名藥，兩者需要調整至「同價格」條件，所以學名藥價格會上升，反之原廠藥價格會下降。

近期缺藥問題頻傳，外界呼籲指示用藥退出健保，衛福部長薛瑞元今天上午在立法院表示，無法承諾指示藥全數退出健保，預計1、2個月內討論退場範圍與價格結果。黃育文說，指示藥物調整涉及層面廣，現階段先收集醫院、病友、學者等各界意見，以利後續討論。

健保 阿茲海默症 抗生素

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