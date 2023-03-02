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基捷第一階段環評補正通過 建議八堵提高停車轉乘空間

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
環保署今審查基隆捷運第一階段環評案，全案經補正後通過。路線自八堵站至南港站，全長16.05公里，共設13座車站。圖／截自環評書件
環保署今審查基隆捷運第一階段環評案，全案經補正後通過。路線自八堵站至南港站，全長16.05公里，共設13座車站。圖／截自環評書件

環保署今審查基隆捷運第一階段環評案，全案經補正後通過。基隆市政府交通處長王圳宏表示，市府會持續配合推動。開發單位交通部鐵道局協調新北市府擔任興建、營運單位，基市府樂觀其成。

環保署今天召開「基隆南港間通勤軌道建設計畫第一階段路線環境影響說明書」專案小組第2次初審會議。鐵道局說明路線自八堵站至南港站，全長16.05公里，沿線共13座車站，其中「汐止區公所站-汐科站-樟樹灣站」路段約1.6公里，屬汐東捷運（民生汐止線）工程範圍，並與汐東捷運共用社后機廠。

鐵道局規畫台鐵八堵站仍維持營運，旅客可搭乘原台鐵或現有公車，前往八堵站轉乘基隆捷運。路線通車後，可利用南港站，汐科站及八堵站轉乘台鐵，未來會協調台鐵部分花東線長途列車停靠八堵站轉乘。

環委認為，開發單位應評估民眾在八堵站轉乘的停車需求，增加小汽車停車及轉乘空間可行性。八堵站及南陽大橋路段應設置圍網、動物通道等生態影響減輕措施，全案建議補充修正後通過。

王圳宏表示， 基隆捷運是中央提出的重大交通建設，環境影響評估小組審查會初審會議今日決議補正後通過，基市府後續會持續配合推動這項交通建設。對於由新北市政府擔任興建、營運單位，原則上樂觀其成。

基隆捷運 台鐵

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