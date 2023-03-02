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明晨最冷！ 竹苗低溫特報 周末再一波冷空氣 雨區曝光

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
氣象局表示，今晚至明天清晨，受到大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷。本報資料照片
氣象局表示，今晚至明天清晨，受到大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷。本報資料照片

氣象局表示，今晚至明天清晨，受到大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，苗栗及新竹易有10度左右氣溫發生，提醒民眾外出要做好保暖。氣象局另也在「報天氣」臉書粉絲團提醒，周六至下周一，仍受輻射冷卻影響，西半部日夜溫差大，僅東部及東南部地區有零星短暫雨。

氣象局表示，周六(4日)各地早晚天氣較冷，水氣稍多，東半部地區有局部短暫雨，北部地區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；下周日、一(5日、6日)各地大多為晴到多雲，早晚天氣較冷，西半部日夜溫差大，僅東部及東南部地區有零星短暫雨。

氣象局表示，下周二(7日)各地清晨仍涼，白天氣溫回升，下周二至下周四(7日至9日)西半部日夜溫差大；下周二、下周三各地為晴到多雲的天氣，下周四各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫雨。

天氣風險分析師方俊元表示，明天清晨是這波冷氣團影響最明顯的時間，預估低溫情形會相比今天清晨再低1、2度左右。白天後冷空氣影響減弱，高溫也會逐漸回升，日夜溫差大的情況更加明顯。然而到了周日又會有下一波乾冷空氣南下，在水氣、雲量較少的條件下，夜晚清晨輻射冷卻作用就有機會出現。氣溫下降的情形預估會影響至下周二，提醒會早起出門的朋友們要多加注意氣溫變化，以免著涼。

氣象局 冷氣團

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