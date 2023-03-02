拚觀光！ 潮州鐵道園區最快暑假開入園列車

因應高雄市區鐵路地下化工程，高雄機廠遷建屏東潮州，屏東縣府和台鐵局歷時2年籌畫，將8公頃的潮州機廠打造為鐵道維修觀光機廠。潮州鐵道園區去年12月開幕，光是春節期間就吸引超過5萬人次入場。為了吸引民眾，台鐵局如今也規畫開行入園列車，原則從潮州站開過來，最快今年暑假成行，另也在規畫將園區內35間員工宿舍，改建成旅館。

潮州鐵道園區園區內除了觀光功能外，仍有火車車輛進行維修，當遊客進入園區後，能近距離看到台鐵局車輛機具維修情形，園區還展示有全台僅剩21.29公尺長的貨車等。另外還有1926年(昭和年代前)貨車車軸、1939年 (昭和14年)輪幅式車輪及1959年車軸超音波探傷機等具歷史意義文物。

台鐵局表示，潮州鐵道園區自去年12月17日開幕後，原預計1年旅遊人次約7萬多人，不過今年春節已吸引5萬多人次到訪參觀。

台鐵局表示，目前若要前往潮州鐵道園區，除了自行開車外，還有微笑單車、客運等大眾運輸工具可以利用，不過為了提供旅客更舒適、便捷的通行方式，目前規畫開行入園列車，原則上會從潮州站開過來，至於會停靠哪些站點、時間如何規劃等，還在討論中。