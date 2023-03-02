快訊

議員秀2張竹市棒球場工程公文 喊話吳堂安「勇敢說出真相」

蔡天鳳命案新進展！港警再拘捕一人 前夫朋友涉嫌協助犯罪

有內幕？被爆曾為普亭情婦接生 瑞士醫不明原因亡「遺體速火化」

拚觀光！ 潮州鐵道園區最快暑假開入園列車

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
屏東縣府和台鐵局歷時2年籌畫，將8公頃的潮州機廠打造為鐵道維修觀光機廠。圖／台鐵局提供
屏東縣府和台鐵局歷時2年籌畫，將8公頃的潮州機廠打造為鐵道維修觀光機廠。圖／台鐵局提供

因應高雄市區鐵路地下化工程，高雄機廠遷建屏東潮州，屏東縣府和台鐵局歷時2年籌畫，將8公頃的潮州機廠打造為鐵道維修觀光機廠。潮州鐵道園區去年12月開幕，光是春節期間就吸引超過5萬人次入場。為了吸引民眾，台鐵局如今也規畫開行入園列車，原則從潮州站開過來，最快今年暑假成行，另也在規畫將園區內35間員工宿舍，改建成旅館。

潮州鐵道園區園區內除了觀光功能外，仍有火車車輛進行維修，當遊客進入園區後，能近距離看到台鐵局車輛機具維修情形，園區還展示有全台僅剩21.29公尺長的貨車等。另外還有1926年(昭和年代前)貨車車軸、1939年 (昭和14年)輪幅式車輪及1959年車軸超音波探傷機等具歷史意義文物。

台鐵局表示，潮州鐵道園區自去年12月17日開幕後，原預計1年旅遊人次約7萬多人，不過今年春節已吸引5萬多人次到訪參觀。

台鐵局表示，目前若要前往潮州鐵道園區，除了自行開車外，還有微笑單車、客運等大眾運輸工具可以利用，不過為了提供旅客更舒適、便捷的通行方式，目前規畫開行入園列車，原則上會從潮州站開過來，至於會停靠哪些站點、時間如何規劃等，還在討論中。

台鐵局也提到，園區內現有35間員工宿舍，目前正規畫變更為旅館，已和屏東縣府召開過多次工作會議，目前進度持續推行中。

潮州鐵道園區內展示全台僅剩21.29公尺長的貨車。圖／台鐵局提供
潮州鐵道園區內展示全台僅剩21.29公尺長的貨車。圖／台鐵局提供

台鐵 鐵道 屏東縣

延伸閱讀

台灣應材每周2天可在家上班 協助降低園區交通負載

獨／新北美術館陸續點交 下月戶外野餐派對慶開園

屏東觀光永續四季各有特色 藝人房子瑜最愛墾丁琉球潛水

郭富城吸毒顫抖翻白眼 裸身激情床戰小三

相關新聞

竹苗防10度低溫 雲嘉南高屏3日空氣品質不佳

氣象局今天發布低溫特報，今晚至明晨竹苗易有攝氏10度左右低溫，白天起冷氣團減弱，但仍有輻射冷卻影響，早晚偏冷；明天雲嘉南...

台東清明返鄉專列 明零時開放網路購票

台東縣政府與台鐵局合作，推出清明連假返鄉及返工專車，3月3日零時開放網路購票，另於當日早上9點開放台鐵各電腦售票車站現場...

台大醫院臨床試驗10年 貢獻新冠口服藥、肺癌新藥問世

「你吃的每一顆藥，背後都有人挺身參與臨床試驗。」用於治療非小細胞肺癌的pembrolizumab，還有用於治療新冠肺炎的...

台鐵優退離草案曝光！ 最多領7個月薪 工會憂有離職潮

台鐵公司預計明年元旦正式掛牌，如今優退離草案也跟著出爐。根據台鐵局規畫，只要是在明年7月16日屆齡退休的員工，提前選在1...

因應本土猴痘現踪 疾管署今研議接種方式與對象

疾管署昨公布新增兩例猴痘本土個案，疾管署發言人羅一鈞表示，今天將舉行專家會議，討論疫苗接種對象是否需要調整，討論重點將著...

金門飛高雄航班突訊號異常 旅客合掌祈禱、飛機急折返

金門今早一班飛往高雄的立榮班機航班在起飛後突然發生異常訊號，飛機甚至有下降情況，讓旅客相當驚嚇，還有長者合掌祈禱平安降落...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦