台東清明返鄉專列 明零時開放網路購票

台東縣政府與台鐵局合作，推出清明連假返鄉及返工專車，3月3日零時開放網路購票，另於當日早上9點開放台鐵各電腦售票車站現場購票，2列車次提供732個座位，歡迎台東鄉親購乘。

縣府表示，返鄉專車為3月31日普悠瑪6178車次，由樹林開往台東；返工專車為4月5日普悠瑪6177車次，由台東開往樹林。身分證字號V開頭、設籍台東縣鄉親，配偶或直系血親都可購票。

另為維護訂票公平性及旅客權益，縣府提醒民眾預訂車票於車站窗口取票時，請攜帶訂票人身分證明文件正本，以備台鐵站務人員核對查驗。返鄉及返工專車無法提供換票服務。

縣府強調，相關票價、取票、退票、優待票等規定依台鐵局規定辦理，台鐵局訂票網址：（https://www.railway.gov.tw/tra-tip-web/tip/tip001/tip121/query）