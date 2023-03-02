不敢相信！吃愛滋藥會變胖？ 專家：別斷藥

隨著藥物進步，感染愛滋不再等於罹患「絕症」，甚至透過穩定服藥，可以達到「U=U」，也就是測不到病毒就等於不具傳染力。但有些感染者因為擔心藥物副作用導致變胖，而自行停藥。

衛福部桃園醫院愛滋病照護中心主任鄭健禹表示，藥物並不會直接導致感染者變胖，主要還是受到生活作息、飲食等影響，因此桃醫透過飲食、運動、心靈三大面向，幫助感染者既能穩定服藥，又能擁有良好生活品質。

根據2022年的台灣HIV感染者健康相關生活品質研究發現，感染者最常見的六大症狀包括缺乏精力、入睡困難、情緒低落、外觀改變、感到緊張焦慮與皮膚狀況。鄭健禹表示，從研究中可以看出「外觀改變」是感染者在意的問題。

鄭健禹表示，藥物由於會讓感染者免疫力變好，因此會間接讓食慾增加，因此很多感染者會認為是「藥物導致變胖」，事實上不然。

若是探究背後原因，體重增加可能是因為生活、飲食不正常，或以桃園地區為例，因為很多因為輪班制工作，到製作不不規律而造成體重增加。

桃醫愛滋病照護中心個管師顧心嬿表示，臨床上常看到病人擔心因為吃藥會變胖，就會不規律吃藥，或是以「討價還價」的方式不願意吃藥。但事實上變胖不單是藥物的影響，包括生活作息、飲食，甚至因為年齡導致代謝變慢，都會讓體重改變。

桃緣彩虹居所同儕關懷員林浩源則表示，感染者因為遇到很多社會等心理壓力，導致和人群疏離。而一但與人群脫離，就容易增加孤獨感和健康狀況。

因此桃園醫院攜手桃緣彩虹居所推出「90天你的理想型練習計畫」，結合飲食、運動和心靈三大面向，幫助感染者建立良好生活習慣，進而改善感染者在意的外觀。 其中一名感染者信（化名），參加活動前從不忌口也沒有運動習慣，但在個管師鼓勵下加入活動，90天不僅成功減去6公斤的體重和9公分腰圍；而且也能規律服藥。

顧心嬿表示，很多感染者過去因為感染愛滋就將自己關起來，從不參加同儕活動，但以信為例，除了體態改變外，更重要是感染者透過活動，心態也跟著改變，讓生活品質更好。