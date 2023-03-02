快訊

議員秀2張竹市棒球場工程公文 喊話吳堂安「勇敢說出真相」

蔡天鳳命案新進展！港警再拘捕一人 前夫朋友涉嫌協助犯罪

有內幕？被爆曾為普亭情婦接生 瑞士醫不明原因亡「遺體速火化」

白沙屯拱天宮今夜開爐 人潮湧入警方祭交通管制措施

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
拱天宮今天午夜舉行開爐儀式，目前已有大批信眾開始湧入白沙屯，各處也都有熱心信眾免費發送熱食，宛如嘉年華。記者吳傑沐／攝影
拱天宮今天午夜舉行開爐儀式，目前已有大批信眾開始湧入白沙屯，各處也都有熱心信眾免費發送熱食，宛如嘉年華。記者吳傑沐／攝影

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步北港朝天宮進香「刈火」，媽祖回鑾安座迎回香火後，重頭戲就是依往例於第12天舉行開爐儀式，打開神房，神房的紅色簾幔重新掀開，睽違已久的媽祖聖顏將再度展現；今夜零點15分，開爐儀式即將登場，目前已有大批信眾不斷的湧進白沙屯。

通霄警方指出，由於今夜將會湧入大批人潮，當地將進行交通管制，呼籲民眾注意。管制時間為2日晚間10點至3日凌晨2點止（視人車潮狀況提前或延後），管制範圍為拱天宮牌樓至白沙屯拱天宮媽祖廟前，（視實際交通狀況提早或延長）實施道路交通管制禁止車輛進入。

通霄警方提醒信眾，白沙屯村內停車場已滿時，管制台1線與拱天路口及台1線與拱天宮牌樓路口，禁止轎車以上車輛進入，請駕駛人沿台1線兩側路邊依序停放。

拱天宮總幹事陳春發表示，去年開爐當晚下大雨，仍有3000多人前來參拜媽祖，今天天候狀況不錯，加上今年破紀錄隨香熱潮，人數可能會再攀升，目前宮前各處已都有熱心信眾免費發送熱食，宛如嘉年華，相當熱鬧。他說，拱天宮開爐儀式，並沒有擠破頭的「搶頭香」，信眾都會自律平和的在正殿香爐引香「過火」再離去。

媽祖 白沙屯 北港朝天宮

延伸閱讀

WBC經典賽5日登場 台中洲際球場看球交通管制看這邊

「粉紅超跑」信眾太熱情 白沙屯平交道人車爭道 一度逼停列車

白沙屯拱天宮媽祖遊庄遇火燒山 隊伍繞道西濱公路回宮

最後一哩路！「粉紅超跑」完成換轎 下午回宮入廟安座

相關新聞

竹苗防10度低溫 雲嘉南高屏3日空氣品質不佳

氣象局今天發布低溫特報，今晚至明晨竹苗易有攝氏10度左右低溫，白天起冷氣團減弱，但仍有輻射冷卻影響，早晚偏冷；明天雲嘉南...

台東清明返鄉專列 明零時開放網路購票

台東縣政府與台鐵局合作，推出清明連假返鄉及返工專車，3月3日零時開放網路購票，另於當日早上9點開放台鐵各電腦售票車站現場...

台大醫院臨床試驗10年 貢獻新冠口服藥、肺癌新藥問世

「你吃的每一顆藥，背後都有人挺身參與臨床試驗。」用於治療非小細胞肺癌的pembrolizumab，還有用於治療新冠肺炎的...

台鐵優退離草案曝光！ 最多領7個月薪 工會憂有離職潮

台鐵公司預計明年元旦正式掛牌，如今優退離草案也跟著出爐。根據台鐵局規畫，只要是在明年7月16日屆齡退休的員工，提前選在1...

因應本土猴痘現踪 疾管署今研議接種方式與對象

疾管署昨公布新增兩例猴痘本土個案，疾管署發言人羅一鈞表示，今天將舉行專家會議，討論疫苗接種對象是否需要調整，討論重點將著...

金門飛高雄航班突訊號異常 旅客合掌祈禱、飛機急折返

金門今早一班飛往高雄的立榮班機航班在起飛後突然發生異常訊號，飛機甚至有下降情況，讓旅客相當驚嚇，還有長者合掌祈禱平安降落...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦