白沙屯拱天宮今夜開爐 人潮湧入警方祭交通管制措施

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步北港朝天宮進香「刈火」，媽祖回鑾安座迎回香火後，重頭戲就是依往例於第12天舉行開爐儀式，打開神房，神房的紅色簾幔重新掀開，睽違已久的媽祖聖顏將再度展現；今夜零點15分，開爐儀式即將登場，目前已有大批信眾不斷的湧進白沙屯。

通霄警方指出，由於今夜將會湧入大批人潮，當地將進行交通管制，呼籲民眾注意。管制時間為2日晚間10點至3日凌晨2點止（視人車潮狀況提前或延後），管制範圍為拱天宮牌樓至白沙屯拱天宮媽祖廟前，（視實際交通狀況提早或延長）實施道路交通管制禁止車輛進入。

通霄警方提醒信眾，白沙屯村內停車場已滿時，管制台1線與拱天路口及台1線與拱天宮牌樓路口，禁止轎車以上車輛進入，請駕駛人沿台1線兩側路邊依序停放。

拱天宮總幹事陳春發表示，去年開爐當晚下大雨，仍有3000多人前來參拜媽祖，今天天候狀況不錯，加上今年破紀錄隨香熱潮，人數可能會再攀升，目前宮前各處已都有熱心信眾免費發送熱食，宛如嘉年華，相當熱鬧。他說，拱天宮開爐儀式，並沒有擠破頭的「搶頭香」，信眾都會自律平和的在正殿香爐引香「過火」再離去。