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新冠降溫、猴痘浮現 羅一鈞：增購猴痘疫苗

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】上週（2/24~3/2）本土平均每日新增11842例確診個案！指揮中心指揮官王必勝2日表示，確診趨勢下降明顯，更是從去年四月以來疫情的最低點。針對猴痘本土疫情，指揮中心發言人羅一鈞表示，即將召開專家會議，討論猴痘疫苗的施打事宜與對象，未來也會增購疫苗。

猴痘疫情崛起

國內爆發猴痘疫情，出現2名猴痘本土個案。羅一鈞表示，疫調還在持續接觸中，目前匡列總人數共21位，親密接觸者有6位，都持續追蹤接觸者的狀況。

他說，即將召開猴痘專家會議小組討論疫苗接種策略，議題包括：「以皮內注射的方式接種疫苗」，能用更有效增加疫苗的運用效率，並研議擴大疫苗的施打對象。

次世代疫苗降風險

指揮中心表示，雖病例數較前一週下降，但近幾日適逢連續假期，親友聚會及人流活動增多，恐致疫情傳播風險增加，呼籲長者等重症高風險族群疫苗接種、及早用藥。

指揮中心社區防疫組組長莊人祥表示，接種莫德納BA.4/5次世代疫苗作為追加劑的民眾，相較「未曾接種疫苗者」，住院與急診的風險分別下降了83%、57%。與「至少接種2劑單價疫苗者」相較，住院與急診的風險分別減少了73%、56%。

他強調，上述成果表示追加次世代疫苗，對新興變種病毒仍具有相當的保護力，但如果民眾對莫德納雙價疫苗還有擔憂，也可以選擇Novavax疫苗。莊人祥說，根據研究表示，接種Novavax單價疫苗追加劑，對BA.1、BA.5變異株同樣可以產生抗體保護力。

此外，校園室內口罩將於6日解封，但許多家長擔憂脫下口罩將引發學生的外貌焦慮。王必勝說，有些學生口罩戴久了，心理上需要調適時間。對此，教育部希望各級學校提供更友善的環境，不要一致性要求學生配戴，而要尊重學生的自主選擇，但不認為「會因為有無戴口罩而產生霸凌的問題」。

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次世代疫苗 猴痘 疫情

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