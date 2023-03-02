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台大醫院臨床試驗10年 貢獻新冠口服藥、肺癌新藥問世

聯合報／ 記者邱宜君／台北即時報導
左起為台大醫院臨床試驗中心主任劉俊人、台大醫院醫學研究部主任楊偉勳、台大醫院院長吳明賢、美商默沙東亞太區總裁David Peacock、總經理崔在延、全球臨床試驗執行處台灣及香港區執行總監黃麗榕。記者邱宜君／攝影
左起為台大醫院臨床試驗中心主任劉俊人、台大醫院醫學研究部主任楊偉勳、台大醫院院長吳明賢、美商默沙東亞太區總裁David Peacock、總經理崔在延、全球臨床試驗執行處台灣及香港區執行總監黃麗榕。記者邱宜君／攝影

「你吃的每一顆藥，背後都有人挺身參與臨床試驗。」用於治療非小細胞肺癌的pembrolizumab，還有用於治療新冠肺炎的口服抗病毒藥莫納皮拉韋，台灣病人都有貢獻。台大醫院臨床試驗中心成立20年，10年前開始與美商默沙東藥廠(MSD)合作，至今已有上千位受試者加入試驗，逾半數是腫瘤藥物研發，研究成果豐碩。

台大與默沙東今舉行記者會，宣布未來將繼續合作，重點包括落實個人化精準醫療於多種癌別、感染疾病、心臟慢性疾病、內分泌、精神疾病、及疫苗等新藥臨床試驗。

台大醫院臨床試驗中心主任劉俊人表示，台大致力於改良臨床試驗的審查簽約流程，過去得花好幾個月，現在時程縮短到過去的四分之一，好的試驗計畫一進來就能儘速推動。高品質的醫療水準、注重臨床試驗人才培育、長期執行臨床試驗的經驗和成果受到國際認可臨床研究，這些都是台灣參與跨國臨床試驗的優勢，也因此獲選為加入MSD全球前瞻臨床試驗合作計畫(CSP)，是首波世界頂尖20家醫院之一。

台大醫院醫學研究部主任楊偉勳表示，一般人可能認為參加臨床試驗就是「當白老鼠」，其實不然，台灣的受試者保護相關規範非常嚴謹，台大醫院臨床試驗中心不僅要接受外部評鑑，還有內部稽查，有人願意參與試驗，才能推動醫療進步，所以他都這樣跟病人和年輕醫師說：「你吃的每一顆藥，背後都有人挺身參與臨床試驗。」

劉俊人表示，MSD是台大醫院目前國內外臨床試驗研究量能前三大合作夥伴，1994年雙方開始了第一個高血壓治療相干臨床試驗研究合作，2012年簽署雙方全面合作的MOU，目前合作已達170個臨床試驗研究計畫，累積1000名以上的患者。去年台大醫院加入MSD的全球前瞻臨床試驗合作計畫(CSP)，是首波世界頂尖20家醫院之一，有助同步掌握國際前瞻藥物研發脈動，期許在2027年前達成「每年幫助百萬名民眾醫療需求」的目標。

台大醫院 默沙東 新冠肺炎

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