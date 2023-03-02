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台灣第二間涵碧樓可能開在這！賴正鎰：兩岸新酒店齊開

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
全國商總主席、涵碧樓酒店集團董事長賴正鎰呼籲，盡快恢復兩岸觀光。記者羅建怡／攝影
全國商總主席、涵碧樓酒店集團董事長賴正鎰呼籲，盡快恢復兩岸觀光。記者羅建怡／攝影

全球解封，各國大搶觀光財，甫從大陸考察歸來的全國商總主席、涵碧樓酒店集團董事長賴正鎰表示，在對岸疫情早已過去，自己在當地戴口罩都顯得不自然，觀光旅遊業的恢復速度也比台灣快，青島、南京兩家酒店一房難求，宴會廳表現尤其亮眼；他說，全球30間涵碧樓的目標不變，大陸第三個點確定在成都，台灣第二間涵碧樓則考慮墾丁、花蓮、雲林三選一。

據了解，雲林是賴正鎰的故鄉，最有可能出線。預估將會承襲涵碧樓的風格，期望與當地自然環境融合，基地面積約三、四千坪，總投資額至少20億，最快今年定案、明年動工，三年內開幕，房間數約100間。

在媒體春酒上，賴正鎰也呼籲，全球缺工問題嚴重，希望政府能開放外籍人士投入旅宿服務業，以解決觀光業人力不足的問題，「希望至少先引進1萬個外籍勞工，解決飯店業的燃眉之急」。

他也認為，台灣觀光復甦相對慢了些，除了希望政府加速對外宣傳，也建議政府3月開放大陸觀光客來台，並拓增航點，從目前的4個航點擴增到20個城市，並逐步開放自由行。「如此，今年才有可能回到八成，明年全面恢復。」

此外，疫情後飯店業也逐步調漲售價，從交通部觀光旅館營運及平均價格統計資料，客房平均價格從2019年3,756元，去年增為4,195元，漲約一成，其中又以花東地區與南投地區的熱門風景區較多，南投平均房價從2019年10,917元來到15,151元，價差4,234元，漲幅39％；花蓮平均房價從2019年的3,159元來到7,169元，價差4,010元，漲幅127％。

賴正鎰分析，因為疫情盡3年未調價，這波調漲也反映物價波動及政府調整基本底薪。以涵碧樓為例，今年起的訂價從兩年前的17,400+10%，漲為19,600+10%，但依舊一房難求。

涵碧樓 疫情 酒店

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