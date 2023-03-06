機率200萬分之1！藍色龍蝦真的是基因變異嗎？一次搞懂螯蝦、龍蝦之差

【撰文＝張語屏】

英國BBC在2023年2月7日曾刊載一則消息，以「Blue lobster」為新聞標題，一名北愛爾蘭漁民在收取漁獲時，發現捕到一隻鮮艷耀眼的藍色龍蝦，表示龍蝦常見是紅色或紅褐色的外殻，眼前的龍蝦實在「太藍了」，感到相當驚奇！海洋生物學者對此回應，要遇到藍色龍蝦的機率是200萬分之1。此外，前2年也曾有美國緬因州的釣客、英國其他漁民發現的相關報導。但是藍色龍蝦真的是因為基因變異嗎？

圖/BBC新聞頁面

BBC新聞網報導關於北愛爾漁民在貝爾法斯特湖捕捉到罕見藍色甲殻類動物，感到相當驚奇。

形成藍色外殻的2種原因 並非基因變異

國立台灣海洋大學海洋生物研究所助理教授楊倩惠受訪表示，甲殻類動物如藍色龍蝦出現藍色外殻有2個原因，一種是白化症因素，另一種則是個體為了配合生長的棲地環境，特化出不同體色，紅色或藍色體色的龍蝦則可能都是同樣的基因，「而『基因變異』是指基因中的ATCG（核酸序列）就有差別、或不同種，應該不是這個狀況。」

漁民捕獲應為「螯蝦科」而非龍蝦

根據BBC報導漁民捕獲地點，是位在北愛爾蘭貝爾法斯特河海交界的湖泊處（Belfast Lough），所捕獲的藍色龍蝦有一對前螯，楊倩惠認為，應為淡水中的螯蝦科，而非分類學上的龍蝦屬。

楊倩惠進一步解釋，「螯蝦科」（Astacidea）也稱為淡水龍蝦，而台灣餐廳常見的進口食材如波士頓龍蝦則為海水水域的「海螯蝦科」（Neprhopidae）的其中一類，也稱為美洲巨螯蝦。根據台灣漁類資料庫內容，螯蝦有3個總科、總計約有650種，螯蝦生活環境有淡水、海水及半陸生性，皆為底棲類生物。

如何分辨龍蝦、海螯蝦及淡水螯蝦？

為了避免受到譯文而誤會，楊倩惠與《食力》分享，從商品標示及體型大小也能分辨出龍蝦、海水或淡水的螯蝦。

「淡水螯蝦體長較小，最大為10幾公分，而海螯蝦則較大，有1至2倍以上約20至30公分。若在市場看到，也能從Lobster前置詞來判別，例如『Crawdad lobster』為海螯蝦科，淡水螯蝦則為『Crayfish』。而與螯蝦在分類學上不同的龍蝦（Palinuridae），則為『Spiny lobster』，沒有任何前螯。」楊倩惠也回應，針對龍蝦、海螯蝦、淡水螯蝦有哪些差異性，除了價格差別，營養價值其實都差不多。

藍色蝦殻並非太獵奇 煮後都是橘紅色！正確烹調無食安疑慮

除了在美洲，螯蝦也經常是東亞及東南亞國家的熱門海鮮種類，外型大多為紅色，但也不乏鮮艷的藍色外殻。

圖/食力Foodnext

螯蝦外型雖大多為紅色系列，也不難見到藍色及其他顏色。

除了先天缺少蝦青素的白化症螯蝦或甲殻類動物，不管是紅色、藍色或其他顏色，煮熟之後都會變成現橘紅色，由於受熱後，改變甲殻蛋白質結構而釋放出蝦青素，因此呈現橘紅色。若在海外旅行吃到生前為藍色外殻的螯蝦海鮮，楊倩惠也說，只要烹調正確，並不會有食安疑慮。

審稿編輯：林玉婷

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