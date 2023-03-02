猴痘首見2例本土 羅一鈞：將增購疫苗

台灣首見2例猴痘本土病例，指揮中心發言人羅一鈞今天說，顯示國內感染猴痘風險提高，將召開專家會議並與民團溝通，盼更精準將宣導投放到風險對象，另外也將增購疫苗。

衛生福利部疾病管制署昨天公布，新增2例猴痘確診個案，是新竹縣40多歲及高雄市20多歲本國籍男性，近期都沒出國，是台灣首見猴痘本土病例；經疫調匡列相關接觸共25人，需健康監測21天。

中央流行疫情指揮中心發言人羅一鈞今天下午在疫情記者會中表示，昨天公布2例本土猴痘病例，還在疫情調查，由於猴痘傳染途徑主要為親密接觸者，已匡列密切接觸者，進行後續健康追蹤，包括必要疫苗接種預防等。

羅一鈞表示，因應本土病例出現，表示國內感染猴痘的風險提高，針對疫苗接種、風險族群的宣導部分，將在今天與明天召開專家會議並與民團見面，討論如何更加精準將宣導投放到風險對象。

疫調匡列總人數維持25人、沒有新增，其中6人是高風險接觸者，目前沒有出現症狀。羅一鈞強調，仍要追蹤21天至3月20日，若有症狀就會按照工作手冊進行採檢。

羅一鈞表示，今天晚上專家會議主要針對訂定疫苗接種策略，包括兩大部分，首先是請專家討論開放皮內注射方式進行猴痘疫苗接種，使用0.1cc即可達到0.5cc的效力，讓疫苗有更有效的應用。

另外就是擴大暴露前預防的接種對象建議，羅一鈞表示，現在僅提供給操作猴痘培養實驗室的人來預防，其他就是暴露後如親密接觸者接種，將討論開放更多具有高暴露風險對象，不管是因職業關係或暴露關係，導致有較高傳染風險部分。

目前猴痘疫苗存量1100劑、藥物500人份。羅一鈞說，因應本土猴痘病例出現，疫苗一定會再增購，已和藥廠取得聯繫，但要跟專家討論擴大接種對象到怎樣範圍，才會有清楚採購計畫。