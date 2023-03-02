聽新聞
test
0:00 / 0:00
南部水情緊石門水庫嚴防 北水局：節水調控至7、8月
南部地區旱災擴大，水情吃緊，桃園市石門水庫供應北部地區民生、農業用水需求，水位持續下降仍穩定供水，水利署北區水資源局今天下午表示，因應一期稻作供灌預計3月中旬結束，採節水灌溉及埤塘水源運用，減少水庫出水，確保水情銜接到7、8月颱風期。
石門水庫供應北部及桃園、新竹地區民生、農業及產業用水，如今南部早災擴大、高雄減壓供水，缺水隱憂，北區水資局更展開節水調配注意水情變化，石門水庫至中午為止，水位達238.25公尺，蓄水量1.51億噸、蓄水率73.5%，較近5年平均蓄水量1.41億噸，仍多約1000萬噸，水情穩定。
北區水資局表示，今年一期稻作2月1日起供灌，預計至3月中旬結束整田插秧作業，是近日石門水庫水位下降主要原因，不影響民生供水穩定，北水局並與農水署桃園、石門管理處採取節水灌溉及埤塘水源運用供水，確保水庫出水。
北水局亦透過每天監看水情和跨區水源調度，包括新店溪支援量達每日81.4萬噸，來控管石門水庫民生、產業出水量維持在每天116萬噸以下。
此外，北部地區預估今年會有春雨、梅雨挹注，為維持水庫水源供應穩定，北水局將持續加強監控水庫水情，讓水源供應穩定、延長，努力銜接到7、8月颱風期，為避免水情變化不，該局仍呼籲產業、民眾一起節約用水，以利穩定度過今年枯水期。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言