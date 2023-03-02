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南部水情緊石門水庫嚴防 北水局：節水調控至7、8月

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
石門水庫農業供灌出水，水位下降，節水調配維持穩定供水。記者曾增勳／攝影
石門水庫農業供灌出水，水位下降，節水調配維持穩定供水。記者曾增勳／攝影

南部地區旱災擴大，水情吃緊，桃園石門水庫供應北部地區民生、農業用水需求，水位持續下降仍穩定供水，水利署北區水資源局今天下午表示，因應一期稻作供灌預計3月中旬結束，採節水灌溉及埤塘水源運用，減少水庫出水，確保水情銜接到7、8月颱風期。

石門水庫供應北部及桃園、新竹地區民生、農業及產業用水，如今南部早災擴大、高雄減壓供水，缺水隱憂，北區水資局更展開節水調配注意水情變化，石門水庫至中午為止，水位達238.25公尺，蓄水量1.51億噸、蓄水率73.5%，較近5年平均蓄水量1.41億噸，仍多約1000萬噸，水情穩定。

北區水資局表示，今年一期稻作2月1日起供灌，預計至3月中旬結束整田插秧作業，是近日石門水庫水位下降主要原因，不影響民生供水穩定，北水局並與農水署桃園、石門管理處採取節水灌溉及埤塘水源運用供水，確保水庫出水。

北水局亦透過每天監看水情和跨區水源調度，包括新店溪支援量達每日81.4萬噸，來控管石門水庫民生、產業出水量維持在每天116萬噸以下。

此外，北部地區預估今年會有春雨、梅雨挹注，為維持水庫水源供應穩定，北水局將持續加強監控水庫水情，讓水源供應穩定、延長，努力銜接到7、8月颱風期，為避免水情變化不，該局仍呼籲產業、民眾一起節約用水，以利穩定度過今年枯水期。

石門水庫農業供灌出水，水位下降，節水調配維持穩定供水。記者曾增勳／攝影
石門水庫農業供灌出水，水位下降，節水調配維持穩定供水。記者曾增勳／攝影

石門水庫 桃園

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