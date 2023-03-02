台鐵優退離草案曝光！ 最多領7個月薪 工會憂有離職潮

台鐵公司預計明年元旦正式掛牌，如今優退離草案也跟著出爐。根據台鐵局規畫，只要是在明年7月16日屆齡退休的員工，提前選在1月退休，最多可領7個月薪資，2月退休可領6個月，3月退休則是5個月，以此類推，6月退休則可領2個月薪資，不過若是7月才退休或或離職者，則無優退離方案。

不過台鐵企業工會直言，不少員工對於台鐵制度改變不信任，如今又有優退離方案，恐會趕在明年一月出現一波離職潮，預估退休再加上離職員工，可能會多達兩、三千人之多，屆時人力可能出問題，除了已向台鐵局示警，也會持續向交通部爭取調薪、津貼等激勵措施。

台鐵工會表示，隨著公司化的腳步逐漸往前，實際上卻有很多員工對於台鐵改革缺乏信心，更別提憂心未來的薪資待遇，在大方向未明的情況下，確實有不少員工產生辭意。

台鐵工會表示，由於明年一月提早優退離，可以領到七個月薪資，等於變相鼓勵員工提早申請優退離。若以台鐵一萬六千名員工計算，光是符合退休資格者就有15％左右，若在想再加上優離者，預估起碼達3成之多。

台鐵工會強調，工會已向台鐵局提醒，今年最後一次的鐵路特考應增加招募額度，否則到時候離職潮大於招募人數，人力恐怕會鬧空城，進而影響行車安全和服務品質。另工會也會持續爭取員工激勵措施，包括調薪、津貼等，盼留著人力。