快訊

希臘火車對撞慘案：國債危機鐵路私有化的後遺症？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台鐵優退離草案曝光！ 最多領7個月薪 工會憂有離職潮

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
台鐵公司預計在明年元旦正式掛牌，如今優退離草案也跟著出爐。圖為台鐵示意圖。本報資料照
台鐵公司預計在明年元旦正式掛牌，如今優退離草案也跟著出爐。圖為台鐵示意圖。本報資料照

台鐵公司預計明年元旦正式掛牌，如今優退離草案也跟著出爐。根據台鐵局規畫，只要是在明年7月16日屆齡退休的員工，提前選在1月退休，最多可領7個月薪資，2月退休可領6個月，3月退休則是5個月，以此類推，6月退休則可領2個月薪資，不過若是7月才退休或或離職者，則無優退離方案。

不過台鐵企業工會直言，不少員工對於台鐵制度改變不信任，如今又有優退離方案，恐會趕在明年一月出現一波離職潮，預估退休再加上離職員工，可能會多達兩、三千人之多，屆時人力可能出問題，除了已向台鐵局示警，也會持續向交通部爭取調薪、津貼等激勵措施。

台鐵工會表示，隨著公司化的腳步逐漸往前，實際上卻有很多員工對於台鐵改革缺乏信心，更別提憂心未來的薪資待遇，在大方向未明的情況下，確實有不少員工產生辭意。

台鐵工會表示，由於明年一月提早優退離，可以領到七個月薪資，等於變相鼓勵員工提早申請優退離。若以台鐵一萬六千名員工計算，光是符合退休資格者就有15％左右，若在想再加上優離者，預估起碼達3成之多。

台鐵工會強調，工會已向台鐵局提醒，今年最後一次的鐵路特考應增加招募額度，否則到時候離職潮大於招募人數，人力恐怕會鬧空城，進而影響行車安全和服務品質。另工會也會持續爭取員工激勵措施，包括調薪、津貼等，盼留著人力。

台鐵 薪資 離職

延伸閱讀

台灣應材不畏半導體不景氣 今年續徵才與調薪

跨黨立委提修法增加國定假日 最少多1天、最多加13天

全動法修法惹議 政院：與數位中介法無關盼理性討論

青年動員服勤？新全動法疑藏動員未役學子參戰條款

相關新聞

台鐵優退離草案曝光！ 最多領7個月薪 工會憂有離職潮

台鐵公司預計明年元旦正式掛牌，如今優退離草案也跟著出爐。根據台鐵局規畫，只要是在明年7月16日屆齡退休的員工，提前選在1...

因應本土猴痘現踪 疾管署今研議接種方式與對象

疾管署昨公布新增兩例猴痘本土個案，疾管署發言人羅一鈞表示，今天將舉行專家會議，討論疫苗接種對象是否需要調整，討論重點將著...

金門飛高雄航班突訊號異常 旅客合掌祈禱、飛機急折返

金門今早一班飛往高雄的立榮班機航班在起飛後突然發生異常訊號，飛機甚至有下降情況，讓旅客相當驚嚇，還有長者合掌祈禱平安降落...

高雄水情轉黃燈 南水局：抗旱水井位處非地下水管制區

高雄水情將從3月8日起升級為夜間減壓供水「黃燈」，南區水資源局指出，曾文水庫及高屏溪上游集水區的降雨量比2年前百年大旱還...

波波牙醫爭議延燒 衛福部研議開放民眾查醫師學歷

衛福部近期提出「國外牙醫學歷參加醫師考試臨床實作適應訓練辦法」草案，並未明定國外學歷實習名額，引起本國學歷牙醫師擔憂，大...

境外汙染影響3測站亮紅燈 環署：明後天空品仍無法好轉

受到大陸冷氣團影響，東北風挾帶境外汙染物移入影響台灣，汙染物濃度逐漸上升，截至今早10時止，總計有3處測站亮「紅燈」、5...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦