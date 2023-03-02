嘉市迎花季 璀燦黃花風鈴木、繽紛九重葛盛放迎賓

洋紅風鈴木花期剛過，嘉義市軍輝橋堤防黃花風鈴木接力盛放，亮麗的金黃花色耀眼綿延，不僅白天吸引滿滿的賞花人潮，更吸引不少夜間賞花的遊客駐足。而世賢路兩旁，桃花心木林蔭大道正值落葉期，行走其間仿若置身偶像劇情美景，不容錯過。嘉義市二二八公園的九重葛也適逢花季，正以繽紛的紅白相間花球熱情迎賓，來嘉賞花正是時候。

市府觀光新聞處長張婉芬表示，嘉義市不僅有豐厚的人文歷史，北回歸線經過也造就嘉義市得天獨厚的自然環境，既有南方熱情，冬季也不寒冷，一年四季都適合觀光。自新春期間起以「粉紅浪漫」點綴嘉義市區洋紅風鈴木花季剛過，嘉義市軍輝橋旁鄰近吳鳳南路547巷、靠近立仁高中的八掌溪堤防兩側黃金風鈴木已經開始開花，金黃璀璨的景象，每年都吸引賞花愛花人潮，入夜後，燈光映照下，亦別有一番風情。

處長張婉芬提供獨嘉賞花景點，有「嘉義市最美路段」之稱的世賢路自行車專用道，起於世賢路一段、文化路口，終於世賢路三段與新民路口，車道寬度2.5米、總長6.6公里，串聯嘉油鐵馬道、博愛路自行車道，隨著季節更迭，可欣賞洋紅風鈴木、桃花心木落葉及阿勃勒盛開美景。遊客搭配「嘉市潮選店 100+Select」旅遊寶典，在賞花之餘，走訪好吃、好買又好逛的潮店，打造獨一無二的人文生態之旅。