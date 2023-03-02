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嘉市迎花季 璀燦黃花風鈴木、繽紛九重葛盛放迎賓

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
世賢路自行車道賞桃花心木落葉。圖／嘉義市政府提供
世賢路自行車道賞桃花心木落葉。圖／嘉義市政府提供

洋紅風鈴木花期剛過，嘉義市軍輝橋堤防黃花風鈴木接力盛放，亮麗的金黃花色耀眼綿延，不僅白天吸引滿滿的賞花人潮，更吸引不少夜間賞花的遊客駐足。而世賢路兩旁，桃花心木林蔭大道正值落葉期，行走其間仿若置身偶像劇情美景，不容錯過。嘉義市二二八公園的九重葛也適逢花季，正以繽紛的紅白相間花球熱情迎賓，來嘉賞花正是時候。

市府觀光新聞處長張婉芬表示，嘉義市不僅有豐厚的人文歷史，北回歸線經過也造就嘉義市得天獨厚的自然環境，既有南方熱情，冬季也不寒冷，一年四季都適合觀光。自新春期間起以「粉紅浪漫」點綴嘉義市區洋紅風鈴木花季剛過，嘉義市軍輝橋旁鄰近吳鳳南路547巷、靠近立仁高中的八掌溪堤防兩側黃金風鈴木已經開始開花，金黃璀璨的景象，每年都吸引賞花愛花人潮，入夜後，燈光映照下，亦別有一番風情。

處長張婉芬提供獨嘉賞花景點，有「嘉義市最美路段」之稱的世賢路自行車專用道，起於世賢路一段、文化路口，終於世賢路三段與新民路口，車道寬度2.5米、總長6.6公里，串聯嘉油鐵馬道、博愛路自行車道，隨著季節更迭，可欣賞洋紅風鈴木、桃花心木落葉及阿勃勒盛開美景。遊客搭配「嘉市潮選店 100+Select」旅遊寶典，在賞花之餘，走訪好吃、好買又好逛的潮店，打造獨一無二的人文生態之旅。

觀光新聞處表示，遊客可下載「愛嘉義APP」，公車路線與即時動態、YouBike點位地圖、旅遊攻略、停車場車位一手掌握。再搭配悠遊卡、一卡通等電子票證，就可免費搭乘英倫風紅、黃，綠三線市區電動公車，暢遊嘉義市各大景點。嘉義市還有使用滿意度最高的Youbike租賃系統供選擇，站點密集且前30分鐘免費（電輔車前30分鐘10元），是陪伴遊客徜徉「花花世界」的最佳交通選擇。

世賢路自行車道賞桃花心木落葉。圖／嘉義市政府提供
世賢路自行車道賞桃花心木落葉。圖／嘉義市政府提供
黃花風鈴木盛開有如條黃金大道。圖／嘉義市政府提供
黃花風鈴木盛開有如條黃金大道。圖／嘉義市政府提供
九重葛盛放迎賓。圖／嘉義市政府提供
九重葛盛放迎賓。圖／嘉義市政府提供
黃花風鈴木與夜晚燈光相映美景。圖／嘉義市政府提供
黃花風鈴木與夜晚燈光相映美景。圖／嘉義市政府提供
世賢路自行車道賞桃花心木落葉。圖／嘉義市政府提供
世賢路自行車道賞桃花心木落葉。圖／嘉義市政府提供
自行車遊玩黃花風鈴木。圖／嘉義市政府提供
自行車遊玩黃花風鈴木。圖／嘉義市政府提供

嘉義 風鈴木 賞花

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