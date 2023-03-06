「這椅子提早準備，是為了未來的自己！」吳念真力推居家必備「好移動幫手」

在透天別墅享受慢活日常、三代同堂，感覺相當愜意。每天上樓看風景、到屋頂澆花、到樓上祠堂拜祖先，是許多人最喜歡與嚮往的生活日常。然而，在家移動需要爬樓梯，若家中有行動不便者及高齡長輩，如何讓他們上下樓梯更方便安全？

樓梯升降椅解決上下樓問題，拉近家人的距離。 (圖／羅布森提供)

「年紀大了，連爬樓梯都要有登山的意志！」透天別墅或是華廈生活空間佳，但對於熟齡族、先天或後天行動不便者來說，爬樓梯難如登山，甚至有些人乾脆只在一樓活動，終年不上樓反而侷限了生活空間。

讓家人更自在上下樓，保有日常活動空間。 (圖／羅布森提供)

國家級認證，居家空間最佳行動載具羅布森樓梯升降椅公司有感於進口升降椅價格高昂，且與台灣住宅的樓梯構造有落差，遂與工研院機械所合作以自有技術，研發出最適合台灣宅梯的升降椅，並通過CNS15830-2國家標準認證規範。為家中的長輩、行動不便者解決爬樓梯的不便，二十多年來已造福台灣近1萬個家庭。家用樓梯升降椅「安全、實用、操作簡易」是首要考量；無論是長輩、病患、行動不便者，各種使用者的需要，羅布森公司都已設想到。羅布森樓梯升降椅以台灣製造為榮，從評估規劃、生產安裝到維修保養等售後服務，採取一條龍服務，任何梯型都能客製化量身打造，卓越品質值得消費者信賴。

羅布森樓梯升降椅設計符合人體工學，舒適又安全，兼具典雅外型，軌道與座椅可搭配家裡的裝潢色系；座椅不使用時可收折省空間，安全防夾裝置，還內建五種語音提示功能「說台語碼a通」…，因此榮獲多項專利認證，並囊括「國家品牌玉山獎」、「年度十大企業金炬獎」等獎項，更是業界唯一榮獲「台灣精品獎」的升降椅品牌，讓國人能以經濟實惠的價格，享受國際級產品。

一棟房子能享受天倫之樂還各有空間，相當愜意。 (圖／羅布森提供)

吳念真導演以自身經驗分享，推薦上下樓梯的輔助神器─羅布森樓梯升降椅。 (圖／羅布森提供)

吳念真導演以自身經驗分享，推薦上下樓梯的輔助神器─羅布森樓梯升降椅。「這椅子提早準備」讓年過七旬的吳念真導演也覺得很需要，不僅可以幫助家人自在的穿梭各樓層，行動絲毫不受樓梯影響，關鍵就在於「用更安全、輕鬆的方式上下樓。」

讓愛無礙，給他安心又自由的家隨著升降椅爬升，不只拉近家人的生活距離，也提升愛的溫度。羅布森公司除了推廣升降椅設備，解決高齡化社會的需求，也是一家重視環境永續與人本的企業。重視環保減碳，樓梯升降椅廠區採用太陽能發電綠能製程；舉辦「羅布森伴城路跑」鼓勵運動平權有愛陪跑；創立獨立書店「羅布森書蟲房」推廣閱讀。

有了羅布森的貼心陪伴，樓梯不再是長輩的負擔、家人之間的阻隔；正如吳念真導演所說「這椅子提早傳，不只是為著伊，也是為了未來的自己。」 (圖／羅布森提供)

雙重優惠購機方案即日起購買羅布森樓梯升降椅，優惠雙重送！□ 36期0利率□ 10年電池保固免工資活動日期：112年2月20日~3月17日羅布森樓梯升降椅 0800-331188https://www.lobsanglift.com/mediadetail_tw.php?id=9259