「這椅子提早準備，是為了未來的自己！」吳念真力推居家必備「好移動幫手」

聯合線上／ 文/黎允之

在透天別墅享受慢活日常、三代同堂，感覺相當愜意。每天上樓看風景、到屋頂澆花、到樓上祠堂拜祖先，是許多人最喜歡與嚮往的生活日常。然而，在家移動需要爬樓梯，若家中有行動不便者及高齡長輩，如何讓他們上下樓梯更方便安全？

樓梯升降椅解決上下樓問題，拉近家人的距離。 (圖／羅布森提供)
樓梯升降椅解決上下樓問題，拉近家人的距離。 (圖／羅布森提供)

「年紀大了，連爬樓梯都要有登山的意志！」透天別墅或是華廈生活空間佳，但對於熟齡族、先天或後天行動不便者來說，爬樓梯難如登山，甚至有些人乾脆只在一樓活動，終年不上樓反而侷限了生活空間。

讓家人更自在上下樓，保有日常活動空間。 (圖／羅布森提供)
讓家人更自在上下樓，保有日常活動空間。 (圖／羅布森提供)

國家級認證，居家空間最佳行動載具
羅布森樓梯升降椅公司有感於進口升降椅價格高昂，且與台灣住宅的樓梯構造有落差，遂與工研院機械所合作以自有技術，研發出最適合台灣宅梯的升降椅，並通過CNS15830-2國家標準認證規範。為家中的長輩、行動不便者解決爬樓梯的不便，二十多年來已造福台灣近1萬個家庭。家用樓梯升降椅「安全、實用、操作簡易」是首要考量；無論是長輩、病患、行動不便者，各種使用者的需要，羅布森公司都已設想到。羅布森樓梯升降椅以台灣製造為榮，從評估規劃、生產安裝到維修保養等售後服務，採取一條龍服務，任何梯型都能客製化量身打造，卓越品質值得消費者信賴。

羅布森樓梯升降椅設計符合人體工學，舒適又安全，兼具典雅外型，軌道與座椅可搭配家裡的裝潢色系；座椅不使用時可收折省空間，安全防夾裝置，還內建五種語音提示功能「說台語碼a通」…，因此榮獲多項專利認證，並囊括「國家品牌玉山獎」、「年度十大企業金炬獎」等獎項，更是業界唯一榮獲「台灣精品獎」的升降椅品牌，讓國人能以經濟實惠的價格，享受國際級產品。

一棟房子能享受天倫之樂還各有空間，相當愜意。 (圖／羅布森提供)
一棟房子能享受天倫之樂還各有空間，相當愜意。 (圖／羅布森提供)

吳念真導演以自身經驗分享，推薦上下樓梯的輔助神器─羅布森樓梯升降椅。 (圖／羅布森提供)
吳念真導演以自身經驗分享，推薦上下樓梯的輔助神器─羅布森樓梯升降椅。 (圖／羅布森提供)

吳念真導演以自身經驗分享，推薦上下樓梯的輔助神器─羅布森樓梯升降椅。「這椅子提早準備」讓年過七旬的吳念真導演也覺得很需要，不僅可以幫助家人自在的穿梭各樓層，行動絲毫不受樓梯影響，關鍵就在於「用更安全、輕鬆的方式上下樓。」

讓愛無礙，給他安心又自由的家
隨著升降椅爬升，不只拉近家人的生活距離，也提升愛的溫度。羅布森公司除了推廣升降椅設備，解決高齡化社會的需求，也是一家重視環境永續與人本的企業。重視環保減碳，樓梯升降椅廠區採用太陽能發電綠能製程；舉辦「羅布森伴城路跑」鼓勵運動平權有愛陪跑；創立獨立書店「羅布森書蟲房」推廣閱讀。

有了羅布森的貼心陪伴，樓梯不再是長輩的負擔、家人之間的阻隔；正如吳念真導演所說「這椅子提早傳，不只是為著伊，也是為了未來的自己。」 (圖／羅布森提供)
有了羅布森的貼心陪伴，樓梯不再是長輩的負擔、家人之間的阻隔；正如吳念真導演所說「這椅子提早傳，不只是為著伊，也是為了未來的自己。」 (圖／羅布森提供)

雙重優惠購機方案
即日起購買羅布森樓梯升降椅，優惠雙重送！
□ 36期0利率
□ 10年電池保固免工資
活動日期：112年2月20日~3月17日
羅布森樓梯升降椅 0800-331188
https://www.lobsanglift.com/mediadetail_tw.php?id=9259

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