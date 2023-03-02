高雄水情轉黃燈 南水局：抗旱水井位處非地下水管制區

高雄水情將從3月8日起升級為夜間減壓供水「黃燈」，南區水資源局指出，曾文水庫及高屏溪上游集水區的降雨量比2年前百年大旱還少，現階段供水穩定，但汛期來臨前不確定因素高，後續透過新鑿抗旱水井、強化區域調度及提升淨水場處理能力等措施，多管齊下降低旱象衝擊。

水情燈號依序為藍燈、綠燈、黃燈、橙燈及紅燈，繼百年大旱後，今年再度面臨旱象考驗，水利署宣布，3月8日起高雄水情由綠燈轉為夜間減壓供水黃燈，台南地區已在3月1日轉為減量供水橙燈。

後續南部地區可能面臨春雨不至及梅雨晚到，南水局說，依中央地質調查所公告，擇定高屏溪河段非地下水管制區域，增鑿50口地表下100至150 公尺抗旱水井，4月底前預計可增供每日13.6萬噸水源。

南水局指出，去年南部地區降雨量是近30年來最低，相較於110年百年大旱，曾文水庫集水區降雨量少112毫米、高屏溪集水區少416毫米，已辦理27次人工增雨作業。

南水局強調，去年8月起提前啟動防旱應變，與農政單位合作節約5970萬立方公尺灌溉用水，主要水庫總量管制降低出水量約4086萬立方公尺，區域間水量調度約7967萬立方公尺，阿公店水庫也增加蓄水量約300萬立方公尺，總計增加水庫約1.8億立方公尺以上蓄水量。