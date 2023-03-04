甩車門、亂指揮超NG！網友盤點TOP6討人厭乘客行為



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「討人厭乘客行為」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的六大討人厭乘客行為。

每個人都有不同的搭車習慣，不少民眾都曾有過辛苦開車載親朋好友，卻遇到各種反感行為的經驗，無論是忍受乘客碎碎念，或是看到愛車被粗魯對待都相當難熬，整躺旅程下來苦不堪言。究竟乘客在搭車過程中，應該要避開哪些乘車的地雷行為呢？

副駕碎碎念還「亂指揮」超反感 乘客上車就「呼呼大睡」好無聊

網友熱議TOP6討人厭乘客行為。 Social Lab社群實驗室/製圖

NO1. 碎碎念亂指揮

觀察近三個月內網友針對「討人厭乘客行為」的相關話題討論，可以發現許多駕駛對乘客在車上「碎碎念亂指揮」的行徑相當頭痛，表示行車需要精神專注，「在旁邊碎碎念開慢一點、快點靠右邊這些，超級干擾又沒幫助」，也有網友直言「亂指路的也很NG，最後還嘲諷我走錯路」，覺得自己看導航反而更可靠。

NO2. 上車呼呼大睡

長途旅程中，駕駛最大的課題就是保持清醒，若是乘客「上車就呼呼大睡」，容易讓駕駛感到無聊而精神不濟，不少網友都曾表示「醒著是對駕駛的尊重，可以聊天或幫忙注意路況」，認為乘客能夠擔任找路、選歌、餵食的角色，也有義務關注駕駛的精神狀態，並補充「輪流開輪流睡可以，但一個人開車就要聊天，不然開車真的很無聊」。

NO3. 關車門超大力

對於愛車的人來說，看到乘客「關車門超大力」絕對會非常心痛，有網友就感嘆「常常甩門車子零件是會壞的」、「太大力是在拆車啊」，認為現代新型車款不需大力關門，輕輕帶上即可妥善關好；另外，也有網友提到關太大力會增加車門損毀機率，甚至對車內乘客的耳膜造成傷害，建議要「養成輕關車門的習慣」。

NO4. 沒有繫安全帶

而乘客「沒有繫安全帶」不僅危險，還可能因為違反法規讓駕駛吃上罰單！討論區上就有網友無奈分享「自駕出遊發現朋友都不繫安全帶」，好意提醒卻讓整趟旅遊鬧僵，吸引熱心網友留言「載人絕對要求乘客繫安全帶，畢竟都是風險」，同時也提醒「如果被開罰單會寄給妳，到時候他們擺爛不繳，妳還是賴不掉」，並聲明乘客應該為自己的生命負責，也要尊重駕駛車主的權益。

NO5. 途中大吼大叫

此外，開車途中相當忌諱乘客「大吼大叫」，若是因此驚擾到駕駛，而導致司機緊急煞車或轉方向盤，都會極大程度的增加行車風險。就有網友提到「後座的朋友突然尖叫，讓駕駛被嚇到差點開上分隔島」，表示乘客不宜大驚小怪，就算是持續性的大吼大叫也應避免，才能讓駕駛維持平靜的心緒開車。

NO6. 未經同意抽菸

最後，沒有經過大家的同意，便「擅自抽菸」絕對是相當讓人惱怒的乘客行為，首先態度上很不尊重駕駛，其次抽菸可能使得車內空氣不佳，導致司機無法保持在良好的狀態行車，相當不利於安全駕駛。有民眾就發文抱怨「辛苦開車載同事，還要整路忍受二手煙」，事後菸味還久久停留在車內無法消散，讓網友直呼好心被雷劈。

你有遇過這些NG乘客行為嗎？無論是身為副駕，還是在後座的乘客，都應該尊重辛苦的駕駛，幫忙看路並注意乘車禮節，才能順利抵達目的地，並在接下來的旅途玩得開心！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「討人厭乘客行為」相關討論則數。

觀測期間：2022/11/12~2023/02/12，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、地點評論、新聞、部落格（排除抽獎文）

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