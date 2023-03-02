救護車應保乘客與車體 賴香伶籲查原因

「救護車如果不投保乘客險與車體險，對業者、醫護人員與陪病家屬都無法獲得保障！」民眾黨立委賴香伶2日質疑，為何今年許多產險業者都不願續保救護車業者的車體險與乘客險？她呼籲衛福部要增加保險保障，金管會也要調查原因。對此，產險公會表示，會協助調查產險業者不願納保的原因，並進行調整。

為何今年不納保？

賴香伶質疑，過去救護車民間業者需要保險，才能獲得與政府合作的標案，但不知為何今年許多產險業者都不願替民間救護業者保險，賴香伶呼籲衛福部在《救護車及救護車營業機構設置設立許可辦法》需要增加保險的保障，還有金管會要調查為何今年產險業者不願替民間救護業者納保。

台灣急重症醫療救護轉送聯盟理事長姜尚佑指出，目前產險業者不願納保車體險與乘客險，但很多政府標案都需要這兩個險，如果無法納保將有違約疑慮，而且救護人員出勤時容易遇到緊急狀況，這樣無法保障陪病家屬、車內醫護人員的權益，如果保險公司認為風險太高，可以調整保費或費率。

車體、乘客險有必要

台中昱祈救護車代表柳育漢舉例說，如果有小孩生病，需要從地區醫院轉送到大型醫學中心，但媽媽因為沒有乘客險，司機不願承擔風險而遭拒上車，這樣情何以堪？桃園全方位救護車代表胡家瑄也提到，許多新生兒是在地方護理之家出生，如有先天疾病也需要救護車急送，希望能獲得更多保障。

賴香伶強調，往年都有接受納保的業者為何今年沒有納保，希望產險公會說明。對此，金管會專委李鳳茹回應說，車體險與乘客險上，也許救護業者與保險業者有誤會，會請雙方就保費與風險賠償等面向再進行溝通。產險公會代表則指出，公會將調查產險業者今年不願納保的原因。

【更多精采內容，詳見 】