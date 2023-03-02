旅遊住宿留意 觀光局統計全國非法旅館、日租套房近千家

隨著國內旅遊興盛，多元類型民宿、旅館遍地開花，根據交通部觀光局統計，2022年全國合法旅館共有3327家，非法旅館及日租套房則有976家，其中以台北市、台中市及宜蘭縣最多，佔整體非法逾5成。有專家直言，非法家數與實際情形仍有落差，其中涉及地方政府稽查人力及地方人情、民代壓力等，呼籲縣市首長展現魄力維護消費者安全。

根據觀光局統計，截至去年底全國非法旅館及日租套房共有976家，約佔整體2成3，其中又以台北市190家(0家非法旅館、190家日租套房)最多，緊接為台中市187家(15家非法旅館、172家日租套房)、宜蘭縣134家(134家非法旅館、0家日租套房)、台南市114家(15家非法旅館、99家日租套房)、高雄市94家(11家非法旅館、83家日租套房)。

合法旅館業者認為，非法旅宿會影響合法旅宿業者經營權利，多次呼籲主管機關加強稽查。1名負責地方政府旅宿業績效考核委員也直言，各地方政府統計非法家數確實與實際情形有落差，主要原因在於地方政府對非法旅館稽查工作是否落實，其中就涉及稽查人力及地方人情壓力等，更曾有地方首長全力稽查非法民宿，業者便串聯不投給該名首長。

觀光局表示，地方政府去年總計稽查非法旅館及日租套房2728次，針對情節輕微者要求限期改善並輔導合法化，若所屬土地及建物不符規定或無法改善者則強制歇業；觀光局也補助稽查人力、經費，透過法規研習、適切修法、定期公布查處績效等方式要求地方政府落實。

觀光局表示，此次獲旅館業及民宿管理輔導績效特優的台北市政府利用居家檢疫資料查獲日租套房；嘉義市政府配合環保局推動環保旅館或旅店；台南市政府推動合法客房標章制度；新北市政府設立「新北市公共安全聯合稽查小組」強化非法旅宿查察力度；桃園市政府推動原住民部落民宿合法化頗具成效；連江縣則重點輔導非法旅宿合法化作業等。

觀光局也說，去年獲優等縣市為新竹市、台東縣、金門縣和高雄市；甲等為花蓮縣、澎湖縣、宜蘭縣、基隆市和苗栗縣；乙等為新竹縣、台中市、屏東縣、雲林縣、嘉義縣和南投縣；丙等為彰化縣。