立院審國定假日法 全教產籲「這二節」應全國放假

立法院內政委員會今天審查「國定假日法」草案，朝野立委皆拋出國定假日加碼方案。全國教育產業總工會也發布新聞稿表示，有立委提案9月28日教師節應該要放假，若真能將這個節日實際還給教師，除了讓全國教師覺得被尊重，老師也能更努力提昇教學效果。另外，五一勞動節也應全國放假，避免衍生「一家二制」的怪象。

全教產表示，每年都要自己規畫慶祝自己的教師節，覺得很累，教師節當天又常常像小動物一樣、當奇怪活動的主角，連謝謝任課老師的點心、卡片，都是由各班導師來處理，若使用班費還要被議論紛紛。基層老師表示，如果教師節不放假，請取消教師節。

依據內政部紀念日及節日實施辦法，9月28日教師節是只紀念不放假的紀念日，有立委提出「教師節」應該要放假，全教產表示樂觀其成。全教產認為，若真能將這個節日還給教師，除了讓全國教師備受尊重，老師也能更努力提昇教學效果。

全教產也提到，五一勞動節只有適用勞基法的勞工放假，勞工父母的小孩卻不能放假，而且還要上學、上課，形成「一家兩制」的現象，且勞工家庭的小孩上下學，必須由勞工父母接送，形同在懲罰勞動家庭的父母，不能在勞動節當天安心的去慶祝勞動節，並與自己的子女共享天倫之樂。

全教產也以幼兒園教保人員為例，教師和幼兒不適用勞基法而不能放假，教保員和助理教保員為契約進用，適用勞基法，但五一勞動節當天，因為幼兒園人力有限，多數教保員和助理教保員都不敢放假，事後的補休也不易，雇主給的加班費也不乾不脆；另外，幼兒的父母是勞基法適用的勞工，還得被懲罰當天要乖乖地送幼兒上下學。

全教產呼籲，立法委員應推動修法，讓五一勞動節全國放假一天，不要再出現勞動節放假有「一家兩制」，避免懲罰有孩子的勞工父母的怪異現象，讓全國受僱者享有更好更優質的勞動條件。