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釐清與汐東線共站權責 基隆捷運第一階段環評初審過關

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
環保署今召開「基隆南港間通勤軌道建設計畫第一階段路線環評第2次初審。聯合報系資料照
環保署今召開「基隆南港間通勤軌道建設計畫第一階段路線環評第2次初審。聯合報系資料照

基隆捷運歷經20多年，行政院去年初終於拍板定案，環保署今審查基隆捷運第一階段環評案，釐清與汐東線共站相關權責、八堵站未來轉乘規畫後，環委建議，在八堵站及南陽大橋路段設置圖網及動物通道等生態影響減輕措施，全案補正後通過。

環保署今召開「基隆南港間通勤軌道建設計畫第一階段路線環境影響說明書」專案小組第2次初審會議。開發單位交通部鐵道局說明，本計畫考量地方通勤捷運需求殷切、強化通勤化軌道服務、帶動基隆河谷廊帶產業發展；路線自八堵站至南港站，全長16.05公里，沿線共13座車站，其中「汐止區公所站-汐科站-樟樹灣站」路段約1.6公里屬汐東捷運（民生汐止線）工程範圍，並與汐東捷運共用社后機廠。

工程規畫部分，鐵道局表示，平面段為八堵站，七堵站以西至南陽大橋站為高架段，南陽大橋站後地下延伸至南港站則轉為地下段；施工期程部分，主體土建及機電工程施作約72個月，預計於綜合規畫核定後9年通車。

環委表示，民生汐止線路段之前已通過環評，現在卻納入基隆捷運工程範圍，在施工、營運期間，整體介面切割不清，恐影響環評監測內容及減輕對策；鐵道局回覆，今年1月已召開協調會，新北市政府表示，在交通部與新北市府就盈虧、計畫經費等議題有共識下，新北市府可擔任基隆捷運計畫的地方主管機關，辦理興建及營運事宜。

另有環委指出，先前初審時要求評估汐科站等擋土牆的強度。鐵道局表示，銜接捷運汐東線的汐科站至樟樹灣站路段，與汐科火車站附近為順向波，經檢核岩性交界處為潛在滑動面，植生覆蓋佳，現況良好，排水設施正常，無崩塌致災跡象。

鐵道局指出，針對八堵站與基隆市運輸路線銜接部分，第一階段路線起點為八堵站，同時台鐵維持營運，民眾可搭乘原台鐵或現有公車至八堵站轉乘基隆捷運；路線通車後，可利用南港站、汐科站及八堵站轉乘台鐵，未來也將協調台鐵花東線長途列車停靠八堵站轉乘。

經閉門會議討論後，環委認為，開發單位應評估民眾於八堵站轉乘的停車需求，要求增加小汽車停車及轉乘空間的可行性、加強營運期間溫室氣體減量措施、補充共站及共軌施工期間，對汐東線影響的評估；另要求在八堵站及南陽大橋路段，設置圖網、動物通道等生態影響減輕措施。

基隆捷運路線自八堵站至南港站，全長16.05公里，沿線共13座車站。圖／截自環評書件
基隆捷運路線自八堵站至南港站，全長16.05公里，沿線共13座車站。圖／截自環評書件

基隆捷運 鐵道

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