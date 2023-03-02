波波牙醫爭議延燒 衛福部研議開放民眾查醫師學歷

衛福部近期提出「國外牙醫學歷參加醫師考試臨床實作適應訓練辦法」草案，並為明定國外學歷實習名額，引起本國學歷牙醫師擔憂，大量國外畢業生返台考照、執業，將衝擊本國牙醫實習量能及就業。立委高嘉瑜建議，為讓民眾有選擇權利，衛福部一效法新加坡，開放民眾上網查詢醫師學歷、職業編號等資訊，衛福部部長薛瑞元說，可以研議看看。

高嘉瑜表示，現在草案就是沒有國外學歷實習名額上限，但早在2018年衛福部口腔醫學委員會就決定2024年要降低到30名。即便可預期名額如此緊縮，後來有人前仆後繼一直去，回來再要求「一定要讓我們過」。

高嘉瑜質疑，每年台大牙醫錄取29人、成大錄取20人，辛辛苦苦考上，但國外開放名額就比這兩校加起來還要多，學生怎麼能接受？這樣豈不是等於老實念書考試的學生很吃虧，有權有勢的人就可以去國外唸牙醫系？

薛瑞元表示，現在有大約400人還在排隊等回國實習，加上陸續畢業的，總人數應該不會超過一千人，這些人畢竟也是我們的國民，希望未來幾年能夠分階段處理完。至於實習名額到底該訂幾人？薛瑞元說，當初行政院院長蘇貞昌承諾要維持50人，他有補充一句，就是要回歸制度進行，不要用喊價的方式決定名額。

高嘉瑜建議，應比照新加坡，讓民眾可查詢醫師學歷、執照編號等資訊，讓民眾有選擇權。薛瑞元說，可以研議看看。高嘉瑜說，希望能在一個月內研議出結果。