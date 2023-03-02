健保罕病預算36億元看得到用不到 僅1/3病友用得起藥

罕病家庭的照護壓力龐大，罕病童用藥上更是每個家長經濟上的重擔。10歲的有桐在3歲那年確診「卓飛症候群」，天氣稍冷、熱或輕微環境刺激就會誘發癲癇。有桐媽媽表示，罕病基金會內62個病友，僅22個家庭能夠負擔，即使能夠負擔，也不一定都能夠吃到足量。罕病基金會呼籲，健保罕病預算近36億未執行，淪為看得到用不到的政策，呼籲縮短罕藥審查時程以及落實執行罕藥預算。

根據罕病基金會統計，罕藥支出占整體健保預算，歷年來均未超過1%，近6年罕藥專款未執行預算總額高達35.877億。就整體給付率來看，一代健保的罕藥給付率為86.79%，至二代健保時大幅下降為44.44%，不增反減，即使近年有許多罕見新藥研發上市，但台灣的罕病病友卻沒有獲得治療的機會；皆因「不具成本效益」或者「長期療效和副作用不明確」遭拒。

罕病基金會創辦人陳莉茵表示，過去6年來罕藥專款，未執行預算累計高達35.877億，而通過給付的新藥幾近個位數，即使增加了罕病預算，若仍不落實執行，對病患及家屬而言，只是看得到用不到、空有其表，無法即時挽救苦等新藥的病患。

今年10歲的有桐，出生後只要感冒就會發生癲癇，3歲那年確診是「卓飛症候群」。有桐媽媽說，只要感冒、天氣熱、溫差大，或與阿公玩得太開心的時候，都可能誘發有桐發病、癲癇。每一次的癲癇，都是對腦部更多的傷害，最明顯就是口語表達及智能退化。有桐目前的發展狀態大約與普通5、6歲孩童相當，雖能自行小便，但上大號仍需家人協助。

「專屬卓飛藥物一顆藥365塊，有桐20多公斤，最佳劑量是4顆半。」有桐媽媽指出，目前家中評估後可負擔一天2顆，醫師建議再加1顆，雖不到最佳劑量，但一個月累計下來也超過3萬元，同時又有其他自費藥物在用；罕病基金會有62位病友，但只有22個家庭有辦法負擔，全國登記更有92位病友，希望健保能夠納入給付。

今年就讀國中二年級、15歲的凱凱，一歲多即確診「裘馨氏肌肉萎縮症」。快兩歲才學會走路，隨著疾病發展肢體逐漸退化，五年級時開始使用助行器，才隔一年，就需要依賴輪椅行動。凱凱小學四年級開始積極接受藥物治療後，確實有延緩身體肌肉快速退化的情況。凱凱媽媽每天早晚都要幫凱凱按摩手腳、泡腳，促進淋巴系統，延緩心臟功能受到疾病影響。

罕見疾病基金會共同創辦人曾敏傑說，罕見新藥未能收載給付，應是罕藥專款執行每年均有餘額的主要原因。事實上是新藥預算未被執行以及新藥被給付時間拉長。