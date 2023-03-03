超商打工天天吃報廢便當 男大生染痛風「腳腫到無法走路」

現在便利商店的便當不斷推陳出新，種類越來越多之外，味道方面也持續升級。然而，有時若是吃太多的超商便當，或許會對身體造成不良的影響。近來有位日本男性，就分享過去打工期間，吃了很多超商的「報廢便當」，結果染上痛風的慘痛經驗。

根據日本媒體「キャリコネニュース」報導，一位今年30多歲的上班族男性，過去就讀東京郊外某間大學時，曾在學校附近的便利商店打工。由於他主要是上大夜班，平時客人不算太多，主要工作都是整理貨品，以及忍住和睡魔搏鬥而已。

由於該店的店長管理比較自由，因此每天有超過保存期限，需要報廢的便當時，男子會在下班後私自帶回去吃。一般而言，日本的便利商店，都對過期食品有嚴格規範，即使員工也不能隨便拿去吃，然而男子卻從未因此遭到責備過。其他在便利商店打工的朋友知道這狀況時，也都感到非常訝異。

因為每天都必定會有剩下來的便當、飯糰等等，於是男子便養成了在打工期間，餐點都吃超商食物的習慣。有時碰到像是豬排飯之類豪華的品項，還會感到特別幸運。有次大家要準備校慶時，男子多帶了幾個便當，給其他熬夜趕工的社團成員分享，受到了大家的稱讚。

然而，就在大三某一天，男子突然發現自己的腳嚴重腫脹，完全沒辦法順利步行。到了醫院檢查後，發現是長久以來，吃太多超商報廢便當，導致身體出現痛風的狀況。男子雖然熱愛超商便當，但在身體的病痛之下，只好盡量減少食用次數。如今男子已經沒在超商工作了，不過偶爾還是會懷念超商便當的味道，但他也會提醒自己，盡量控制在一週吃一次左右的頻率，避免舊疾復發。