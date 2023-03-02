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清明節台東返鄉專車 台鐵3日凌晨開放網路訂票

中央社／ 台東縣2日電

清明節台東返鄉專車，台鐵局3日凌晨開放網路訂票，身分證字號V開頭或設籍台東縣民眾及配偶、直系血親一親等民眾都符合購票資格。

台東縣政府交通及觀光發展處交通事務科今天發布新聞稿，民國112年清明節台鐵局台東民眾返鄉專車票於台鐵購票系統3月3日凌晨零時開放訂票，當天上午9時開放台鐵局各電腦售票車站現場購票，提供返鄉專車3月31日傍晚5時55分從新北市樹林至台東的普悠瑪6178車次，以及清明節後的返工專車4月5日中午12時12分台東至樹林的普悠瑪6177車次，每列車366座位。

交觀處表示，凡國民身分證字號V開頭，設籍台東縣或兩者的配偶及直系血親一親等的鄉親，凡符合上述其中一項即具備購票資格；為維護訂票公平性及旅客權益，預訂車票於車站窗口取票時，要攜帶訂票人身分證明文件正本，以備台鐵局人員核對、查驗。

交觀處提醒民眾，這次清明節返鄉專車，是台鐵局僅供返鄉、返工各一往返的列車服務，故無法提供換票服務（因無相同起訖的列車車次間進行退換），若須更換「台東縣政府年節返鄉專車」以外之列車車次，要先辦理退票再另行購買，退票作業與其他相關票價、取票、退票、優待票等規定依台鐵局規定辦理。

台東 台鐵

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