快訊

金門飛高雄航班突訊號異常 旅客合掌祈禱、飛機急折返

建商整合25年不理 松江路透天淪孤樓開價1.6億求售

玉山搶下星宇聯名卡 她扮「媒人」說服張國煒轉變心意

聽新聞
test
0:00 / 0:00

壯男突然右手無力竟是中風 名醫曝：謹記救命口訣

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中榮總頸動脈治療團隊獲SNQ國家品質標章的肯定，65歲黃姓病患（右一）今感謝醫師崔源生（右二）救治。圖／台中榮總提供
台中榮總頸動脈治療團隊獲SNQ國家品質標章的肯定，65歲黃姓病患（右一）今感謝醫師崔源生（右二）救治。圖／台中榮總提供

65歲黃姓男子有高血壓病史，平時身體健壯，也有在保養，去年六月突然右手無力，警覺可能是中風送醫，醫師發現他右側頸動脈75%狹窄、右腦小中風，經台中榮總診斷、建議後，去年10月接受台中榮總率先導入的第二代防護網頸動脈支架預防再中風，住院四天後順利出院，術後復原良好。

台中榮總介入性腦血管外科主任、神經外科醫師崔源生說，腦中風謹記救命口訣BE-FAST（Balance、Eye、Face、Arm、Speech、Time），也就是當有突然失去平衡、單眼視力模糊或複視、臉部表情不對稱、一側手臂無力下垂、突然說話含糊不清時，要特別注意記下發作時間，趕緊叫救護車送醫。

崔源生指出，台中榮總為台灣地區最重要的急、重、難症救護後送醫學中心，神經外科自2006年來年導入第一代頸動脈支架後，為國內少數單一團隊可同時執行頸動脈內膜剝脫外科手術與頸動脈支架手術兩種治療的醫學中心，並於去年2022年率先導入第二代防護網頸動脈支架，累積治療逾千例經驗，去年4D全方位頸動脈治療團隊獲SNQ國家品質標章的肯定。

崔源生說明，中風成因之一頸動脈狹窄，致血流不足，引起中風，頸動脈斑塊剝落，導致腦血管栓塞，傳統治療方法一為外科內膜剝脫手術，清除血管內斑塊，二為置放頸動脈支架，有很好的預防效果。

崔源生指出，第二代防護網頸動脈支架 ，即在血管支架主結構間鋪上一層微細孔洞的薄網，如山壁上的防護網般，有效預防支架置放時可能發生的斑塊碎屑掉落至頸動脈主幹中，降低術中中風惡化。國外手術經驗報告顯示，術後30天內中風併發症從3%至5%減少至1%，安全性提升3至5倍。

腦中風 台中榮總 手術

延伸閱讀

有片｜四肢都瘦了肚子卻消不了？減重名醫教你這樣做不再當個「泡芙人」

40歲男照顧中風父多年他高血壓腦幹出血亡 慈善團體助後事

Apple嘆急診沒人情味挨轟　名醫揭實情：VIP會被「自動升級」

唱K熊抱又亂頂女顧客遭判拘 他稱曾中風博同情上訴遭駁

相關新聞

金門飛高雄航班突訊號異常 旅客合掌祈禱、飛機急折返

金門今早一班飛往高雄的立榮班機航班在起飛後突然發生異常訊號，飛機甚至有下降情況，讓旅客相當驚嚇，還有長者合掌祈禱平安降落...

波波牙醫爭議延燒 衛福部研議開放民眾查醫師學歷

衛福部近期提出「國外牙醫學歷參加醫師考試臨床實作適應訓練辦法」草案，並為明定國外學歷實習名額，引起本國學歷牙醫師擔憂，大...

境外汙染影響3測站亮紅燈 環署：明後天空品仍無法好轉

受到大陸冷氣團影響，東北風挾帶境外汙染物移入影響台灣，汙染物濃度逐漸上升，截至今早10時止，總計有3處測站亮「紅燈」、5...

高雄水情轉黃燈 南水局：抗旱水井位處非地下水管制區

高雄水情將從3月8日起升級為夜間減壓供水「黃燈」，南區水資源局指出，曾文水庫及高屏溪上游集水區的降雨量比2年前百年大旱還...

釐清與汐東線共站權責 基隆捷運第一階段環評初審過關

基隆捷運歷經20多年，行政院去年初終於拍板定案，環保署今審查基隆捷運第一階段環評案，釐清與汐東線共站相關權責、八堵站未來...

文化成年禮延後發放 文化部長史哲：努力六月發放

文化部長史哲今天赴立院報告「文化部振興計畫」。發給18歲青年的文化成年禮原定於3月29日青年節發放，史哲今天表示，因為擴...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦