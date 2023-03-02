衛福部考慮放寬肺癌乳癌篩檢門檻 補助未婚女性凍卵

癌症長年蟬聯國人十大死因榜首，其中肺癌年年排名第一、乳癌則是女性癌症排名第一。不過時代力量立委王婉諭、民進黨立委高嘉瑜建議，國健署應研議降低肺癌和乳癌公費篩檢的門檻，國健署副署長賈淑麗表示，預計今年會評估擴大肺癌及乳癌公費篩檢年齡對象的可行性。高嘉瑜另建議應補助年輕女性凍卵，衛福部部長薛瑞元說，可分階段規劃，首先要解開人工生殖法「夫妻」資格的限制。

立法院社會福利及衛生環境委員會今上午召開「社會福利基本法草案」審查會議。王婉諭表示，肺癌連續12年國人癌症第一名，占癌症人口的19%，健保花費超過150億。肺癌的存活率與診斷期別有關，不論零期一期都是90%以上甚至100%，但如果篩檢出來是4期存活只剩10%，會造成很多醫療支出，唯有早期篩檢、早期治療，可以更有效率配置資源，幫助健保財務穩健。

高嘉瑜表示，台灣乳癌發生率年輕化，40歲以下病人的占比是美國2至3倍，但現在公費乳癌篩檢的最低年齡只有到40歲，而且還要二親等以內血親曾患有乳癌，才符合資格。希望降低門檻，將篩檢年齡向下延伸到40歲以下，比較符合台灣女性的健康需求。

賈淑麗表示，去年7月開始低劑量電腦斷層(LDCT)肺癌篩檢至今，共找出256個肺癌患者，其中87%都是早期，目前評估財務面符合成本效益，今年會評估擴大年齡、對象的可行性，國衛院及相關醫學會也正在進行4年期研究計畫，持續評估效益。至於乳癌，專家會議也正在討論中，重點是成本效益一定要符合，篩檢年齡是否向下延伸，今年就會進行評估。

高嘉瑜指出，現在高齡產婦增加，想生的生不出來、能生的還不想生，如果政府拋磚引玉給予又因，讓有需要的人可以及早凍卵，等到女性評估自身條件適合生育的時候，也會感謝政府及早幫忙規劃。