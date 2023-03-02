快訊

金門飛高雄航班突訊號異常 旅客合掌祈禱、飛機急折返

建商整合25年不理 松江路透天淪孤樓開價1.6億求售

玉山搶下星宇聯名卡 她扮「媒人」說服張國煒轉變心意

聽新聞
test
0:00 / 0:00

衛福部考慮放寬肺癌乳癌篩檢門檻 補助未婚女性凍卵

聯合報／ 記者邱宜君／台北即時報導
民進黨立委高嘉瑜建議應補助年輕女性凍卵，衛福部部長薛瑞元表示，這要先解開「人工生殖法」對於夫妻資格的限制。圖／擷取自國會頻道直播
民進黨立委高嘉瑜建議應補助年輕女性凍卵，衛福部部長薛瑞元表示，這要先解開「人工生殖法」對於夫妻資格的限制。圖／擷取自國會頻道直播

癌症長年蟬聯國人十大死因榜首，其中肺癌年年排名第一、乳癌則是女性癌症排名第一。不過時代力量立委王婉諭、民進黨立委高嘉瑜建議，國健署應研議降低肺癌和乳癌公費篩檢的門檻，國健署副署長賈淑麗表示，預計今年會評估擴大肺癌及乳癌公費篩檢年齡對象的可行性。高嘉瑜另建議應補助年輕女性凍卵，衛福部部長薛瑞元說，可分階段規劃，首先要解開人工生殖法「夫妻」資格的限制。

立法院社會福利及衛生環境委員會今上午召開「社會福利基本法草案」審查會議。王婉諭表示，肺癌連續12年國人癌症第一名，占癌症人口的19%，健保花費超過150億。肺癌的存活率與診斷期別有關，不論零期一期都是90%以上甚至100%，但如果篩檢出來是4期存活只剩10%，會造成很多醫療支出，唯有早期篩檢、早期治療，可以更有效率配置資源，幫助健保財務穩健。

高嘉瑜表示，台灣乳癌發生率年輕化，40歲以下病人的占比是美國2至3倍，但現在公費乳癌篩檢的最低年齡只有到40歲，而且還要二親等以內血親曾患有乳癌，才符合資格。希望降低門檻，將篩檢年齡向下延伸到40歲以下，比較符合台灣女性的健康需求。

賈淑麗表示，去年7月開始低劑量電腦斷層(LDCT)肺癌篩檢至今，共找出256個肺癌患者，其中87%都是早期，目前評估財務面符合成本效益，今年會評估擴大年齡、對象的可行性，國衛院及相關醫學會也正在進行4年期研究計畫，持續評估效益。至於乳癌，專家會議也正在討論中，重點是成本效益一定要符合，篩檢年齡是否向下延伸，今年就會進行評估。

高嘉瑜指出，現在高齡產婦增加，想生的生不出來、能生的還不想生，如果政府拋磚引玉給予又因，讓有需要的人可以及早凍卵，等到女性評估自身條件適合生育的時候，也會感謝政府及早幫忙規劃。

薛瑞元說，凍卵的部分也在討論規劃中，但牽涉到「人工生殖法」目前沒有解開的一個問題，就是對象仍限於「夫妻」。如果年輕女性要凍卵，有需求的應該不限於夫妻，這部分需要進一步規劃，看是否分階段進行。

時代力量立委王婉諭建議肺癌公費篩檢門檻應放寬，幫助更多民眾早期發現、早期治療。圖／擷取自國會頻道直播
時代力量立委王婉諭建議肺癌公費篩檢門檻應放寬，幫助更多民眾早期發現、早期治療。圖／擷取自國會頻道直播

乳癌 肺癌

延伸閱讀

影／疫苗採購流程有望解密 薛瑞元：收到監院報告後檢討

疫苗採購公文解密有望 薛瑞元：收到監院報告後會檢討

再質疑自家政策 高嘉瑜：房貸補貼讓青年有相對剝奪感

情人節跟高嘉瑜一起過？王世堅急解釋「這會心臟病」

相關新聞

波波牙醫爭議延燒 衛福部研議開放民眾查醫師學歷

衛福部近期提出「國外牙醫學歷參加醫師考試臨床實作適應訓練辦法」草案，並為明定國外學歷實習名額，引起本國學歷牙醫師擔憂，大...

境外汙染影響3測站亮紅燈 環署：明後天空品仍無法好轉

受到大陸冷氣團影響，東北風挾帶境外汙染物移入影響台灣，汙染物濃度逐漸上升，截至今早10時止，總計有3處測站亮「紅燈」、5...

釐清與汐東線共站權責 基隆捷運第一階段環評初審過關

基隆捷運歷經20多年，行政院去年初終於拍板定案，環保署今審查基隆捷運第一階段環評案，釐清與汐東線共站相關權責、八堵站未來...

文化成年禮延後發放 文化部長史哲：努力六月發放

文化部長史哲今天赴立院報告「文化部振興計畫」。發給18歲青年的文化成年禮原定於3月29日青年節發放，史哲今天表示，因為擴...

快搶票！ 3/19北返踴躍 高鐵再開2加班車 3日零時訂票

僅管4月才清明連假，不過近期已有不少民眾計畫提前返鄉掃墓，台灣高鐵公司表示，發現3月19日晚間旅客訂位踴躍，為加強服務旅...

旅遊住宿留意 觀光局統計全國非法旅館、日租套房近千家

隨著國內旅遊興盛，多元類型民宿、旅館遍地開花，根據交通部觀光局統計，2022年全國合法旅館共有3327家，非法旅館及日租...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦