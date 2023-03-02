環團屋頂光電盤查 台積電閒置綠電面積可發5300萬度電

環團綠色和平今公布台灣四大半導體與電子業「屋頂光電潛力盤點調查」，發現台積電，廠區面積最大，但未裝設綠電的閒置面積也最多，若滿鋪太陽能板，一年可發5300萬度電，日月光屋頂閒置空間每年可發540萬度綠電、聯電500萬度綠電，台達電表現較佳，已建置45.3％空間。

綠色和平以台積電、台達電、日月光、聯電等4家半導體與電子業目前綠電行動，以其廠房與非生產用建築閒置屋頂空間進行面積統計，以及浪費的太陽能發電量潛力盤點，進行調查並分析結果。

發現台灣半導體與電子業綠電自發占比普遍偏低（0.027%），過度仰賴海外綠電憑證；半導體業綠電自發自用率極低（均低於千分之一），僅電子業台達電表現較佳（4％）；台積電廠區面積最大，但未裝設綠電的閒置間最多，比例最高。

根據綠色和平調查結果，位居全球半導體產業要角的台積電，未裝設綠電閒置總面積超過42.39公頃，等同於21.4座小巨蛋規模，若滿鋪太陽能版，一年可發電5300萬度電、可供1萬2552戶家用電；聯電綠電閒置面積6.03公頃，每年可發550萬度綠電、提供1403戶家用電；日月光綠電閒置面積5.29公頃，每年可發540萬度綠電、提供1268戶家用電。

台達電表現最佳，目前已建置45.3％空間，綠電閒置空間2.08公頃，每年可發200萬度綠電，提供573戶家用電是少數擔當推動台灣綠電市場發展的企業。

綠色和平氣候能源專案主任鄭楚忻表示，目前以台積電為首的半導體與電子業雖已承諾RE100（意旨100％再生能源，由氣候組織及碳揭露計畫主導提倡），卻未完善利用自有空間建置綠電，也不願投入綠電自發自用，此心態造成問題，如近期爭議不斷的台南九崴天然氣廠。

第二，綠電發展資金外流，企業皆優先購買海外綠電憑證，以衝高再生能源比例，光台積電2021年就購買10.1億海外憑證，投入的金錢卻完全無益台灣綠電發展；另外，許多中小企業抱怨台積電的強勢採購剝奪他們買綠電空間，未來台積電綠電需求只會大幅上升，若不積極投入綠電自發自用，上述問題只會日趨惡化。

台灣太陽能光電產業協會常務理事陳坤宏表示，屋頂光電為台灣最應該優先開發的再生能源，不僅環境友善，企業也可大幅減少不當開發造成的ESG爭議風險。睿禾控股曾經協助半導體業如美光、矽品公司透過「綠電回購方案」讓企業減少前期投資風險，又能完全利用廠房空間獲得綠電；在民宅的轉供案例上，元太科技與加入RE100的大江生醫也有成功經驗，建議其他企業可多加參考。

鄭楚忻呼籲，台積電作為國際半導體龍頭，同時也是台灣達成淨零承諾的重要一分子，必須扮演更積極的綠電生產角色。綠色和平建議，台積電在實踐RE100的路上，必須以20%綠電自發自用的目標前進，除將資金投資台灣綠能發展，也避免被政府綠電目標跳票拖累。

另外，在開發綠電的同時，台積電等企業也應從自身廠房做起進而帶動更多民間的屋頂型光電開發，用最小的環境開發換來最大的綠電效益。