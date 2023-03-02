國健署長：加熱菸品牌「IQOS」只是4個英文字 若有違法才會處罰

新「菸害防制法」即將上路，意謂加熱菸在台灣將合法上市。目前市佔率最高的加熱菸品牌「IQOS」，靠著精緻外型、品牌行銷，短短數年在年輕族群竄紅，民團憂心「IQOS」英文品牌名稱隱喻「可以戒菸」，有誤導消費者嫌疑，要求衛福部國健署審查時，應要求廠商以「中文品牌名稱」送審，不過國健署長吳昭軍今回應，「IQOS就是四個英文字母，我不知道代表什麼意思，只要它不違法我就尊重它」。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗表示，美國加熱菸品牌「IQOS」意指「I quit ordinary smoking」（我戒除一般菸），史丹佛大學研究指出，該產品就是暗示「使用可戒菸」，尤其設計中強化字母「Q」意謂「Quit戒菸」。目前最熱門、被譽為最博學的人工智慧機器人「ChatGPT」，也證實「IQOS」就是「I quit ordinary smoking」的縮寫。

林清麗說，根據新「菸防法」第9條規定，菸品、品牌名稱及其容器，不得使用「有誤導吸菸無害健康或危害輕微之虞」的文字及標示，強烈呼籲「IQOS」依法不應成為我國核准商品名稱。

據了解，國健署針對管理加熱菸的「健康風險評估審查辦法」草案已進行多次專家會議，228連假前的一次專家會議中，國健署同仁提議，針對民團提議的「加熱菸商以中文品牌送審」一事提出臨時動議，不過吳昭軍持反對意見。

吳昭軍今受訪指出，廠商有取名的權利，法律不能去做規範，但是任何人不得用品牌去行銷、贊助，如果涉及廣告、或宣稱使用後對身體較好、無危害等，違反「菸防法」任何一條法令，行政部門就會依法裁罰，而業者本身就要去規避，避免觸法，「行政部門只能依法執行，不能預設廠商想做什麼，更不可能規定它要用什麼名字。」

針對「IQOS」品牌，吳昭軍表示，「它就是4個英文字母，這4個英文字我都認識，但我不知道IQOS有代表什麼意思。」對於民團進一步解釋，IQOS可能有誤導消費者之虞，吳回應，任何團體意見我都尊重，但行政機關只能依法行政，業者不違反法令，行政機關就尊重他的取名，「我不能逾越法律給我的權限」。

副署長魏璽倫今也回應，現行廠商都有中英文的品牌，像是Sony也是英文名稱，如果以上市且朗朗上口，我想會尊重廠商品牌送審。

總統府2月15日公布「菸害防制法」，同日國健署公告管理加熱菸的「指定菸品健康風險評估審查辦法」草案，不過此次只給出7天預告期來搜集各界意見，有別過往草案公告60天預告期，原因是「電子煙、加熱菸氾濫，因缺乏法源管制，難以取締，因此有儘速實施本法之必要」，國健署此舉遭外界抨擊是護航加熱菸商，縮短預告期就是要讓加熱菸快速合法上市。

立委林為洲上周召開記者會，質疑國健署縮短預告期是為了逃避國會監督，但吳昭軍事後回應「大家想太多」。林為洲昨發文行政院，呼籲行政院長陳建仁盡速責成衛福部撤回原公告，重新公告周知60日預告期，及召開北、中、南、東至少4場公聽會，向民眾說明開放加熱菸後的影響，也籲監察院依職權，查明本案「是否涉有枉法、違紀圖利菸商之嫌」。

對此，吳昭軍表示，現在加熱菸、電子煙網路及實體店眾多，且青少年吸食新型菸品節節上升等亂象，如果預告期60天或更長，相對讓法律執行日往後延，如果各界對審查內容有意見，還是可以提出，「感謝委員協助通過這個法令，我們既然有法，就要儘早保護青少年，及早讓法律施行」。