更年期增三高風險 戒菸、運動可降低

更年期增加女性心血管疾病的風險！台灣更年期健康學會執行長李奇龍2日表示，女性荷爾蒙有保護心血管的功能，更年期會導致女性荷爾蒙濃度降低，出現三高、心血管疾病的風險也會隨時間增加。國健署副署長魏璽倫呼籲，更年期女性應均衡飲食、定期運動、健檢與戒菸，降低患病風險。

更年期病症多

國健署慢性疾病防治組科長鍾遠芳指出，110年女性十大死因中心臟疾病、腦血管與高血壓疾病，就佔當年度死亡總人數的23.6%。且女性隨著年紀增加，「高血糖、高血壓與高血脂」的三高狀況也逐漸升高，如46到55歲婦女罹患糖尿病的機率是40到45歲婦女的3倍。

李奇龍指出，目前台灣每4個女性就有1位處於更年期，常見的症狀包括情緒不穩、失眠、血壓忽高忽低與心悸等狀況。他解釋說，女性荷爾蒙有心血管保護的功能，而女性進入更年期後，女性荷爾蒙分泌開始減少，出現肥胖、心血管疾病的風險也上升。

馬偕紀念醫院總院副院長葉宏一分享病患的就醫經驗說，63歲的楊女士平時經常運動，身材保持良好，但停經後開始出現糖尿病症狀，後來更發生心悸、胸悶與呼吸喘等症狀而去就醫，才發現罹患了心血管疾病。

保健護心5招

魏璽倫說，女性更年期心血管保健，可以從平常生活的5招入手，遠離三高的威脅。一、「均衡飲食」，避免高糖、高鹽與高油的飲食，多吃蔬果及全穀雜糧。

二、「規律運動」，每週維持150分鐘的中等強度活動，還有避免骨質疏鬆、提高基礎代謝的好處。

三、「放鬆紓壓」，因為雌激素下降也會影響到更年期女性的情緒，可透過出外旅遊、閱讀等方式來緩解情緒，並減少睡眠障礙。

四、「向菸說不」，菸草中的物質會加速動脈硬化，讓血液變得黏稠、血管缺乏彈性，引發中風與心肌梗塞的風險。且吸菸將導致女性更年期提早，更早失去女性荷爾蒙的保護，心血管疾病風險也會顯著增加。

五、「定期健檢」，國健署提供40到64歲民眾每三年1次；65歲以上民眾每年1次的免費預防保健服務，定期追蹤身體狀況。

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