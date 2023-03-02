快訊

WBC經典賽熱潮能刺激疫後經濟復興？旅日記者第一手觀察

跨黨立委提修法增加國定假日 這些日子都該放假「最多加13天」

南投立委補選倒數 綠黨政系統齊發 林明溱陷入苦戰

他深愛亡妻選擇結紮不娶不生 醫感嘆：只有愛老婆而結紮的男人

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
具有紀念價值的身份證（當事人完成結紮後授權）。圖／台北醫院提供
具有紀念價值的身份證（當事人完成結紮後授權）。圖／台北醫院提供

想了解結紮手術的男性增加，日前一名魏先生決定結紮，但手術同意書的配偶欄空白，原來魏先生因妻子去世，堅定以結紮表示「不再娶、不再生」的決心，而身分證配偶欄還留有妻子名字，是刻意留下紀念亡妻，也讓醫師感慨：「沒有怕老婆而結紮的男人，只有愛老婆而結紮的男人」。

衛福部台北醫院泌尿科醫師蔡伊達表示，魏先生約30歲，已婚且育有兩孩，希望做結紮，當時考慮病人勉強符合生育節育政策，即安排手術，當日一如往常進手術室、常規查閱手術同意書，卻發現配偶同意欄空白，但印象中看過魏先生的身分證配偶欄不是空白。

根據優生保健法第十條規定，配偶若沒同意，無法做結紮手術，蔡伊達向躺在手術台上的魏先生說：「你太太要簽名同意啊！」，原以為是魏太太不同意，熟料魏先生神情鎮定地説：「我太太去世了。」，他要以結紮對逝去妻子表明不再娶、不再生的決心。

蔡伊達再拿出身分證影本仔細端詳配偶欄，姓名後面果然有個括號（歿），他詢問魏先生的身分證件怎麼不更新成配偶欄空白，魏先生輕聲回應：「我是刻意留做紀念的」。

目前男性結紮已演進為無刀口、免縫線的手術技術，手術休息復原完成後，一切如常不會影響，比起女性結紮手術對身體的影響，男性結紮費用相對較安全、有效、方便、簡單，也不易感染、併發症與機率相當少見，也是目前最常被諮詢的項目，在已確定不想再生育的夫妻諮詢節育方式時，醫師通常也會先建議由男性結紮，但也需要配偶同意。

蔡伊達提醒，通常結紮時間越久、輸精管阻塞的時間越長、術前術後輸精管睪丸的健康狀況、夫妻倆年齡越大，都會影響恢復的程度，因此在結紮前，一定要思考清楚。

臺北醫院提醒，政府有提供智障、殘障、精神病患之本人、配偶、子女，或鄉鎮公所列冊有案之低收入戶可進行結紮手術補助申請，有需求者也可諮詢泌尿科門診。

民眾向蔡伊達醫諮詢結紮手術示意圖（非當事人）。圖／台北醫院提供
民眾向蔡伊達醫諮詢結紮手術示意圖（非當事人）。圖／台北醫院提供

結紮 手術 身分證

延伸閱讀

82歲林松義抗病成典範！家安生醫助力守護國民健康

台北榮總啟用17間高科技手術室 有400名醫護休息空間

向雲鵬逝世...早期胃癌患者僅2成 醫籲「兩類人」定期胃鏡檢查

發現3千年前頭骨神秘孔洞 專家認為是古代貴族接受頭部手術

相關新聞

境外汙染影響3測站亮紅燈 環署：明後天空品仍無法好轉

受到大陸冷氣團影響，東北風挾帶境外汙染物移入影響台灣，汙染物濃度逐漸上升，截至今早10時止，總計有3處測站亮「紅燈」、5...

文化成年禮延後發放 文化部長史哲：努力六月發放

文化部長史哲今天赴立院報告「文化部振興計畫」。發給18歲青年的文化成年禮原定於3月29日青年節發放，史哲今天表示，因為擴...

快搶票！ 3/19北返踴躍 高鐵再開2加班車 3日零時訂票

僅管4月才清明連假，不過近期已有不少民眾計畫提前返鄉掃墓，台灣高鐵公司表示，發現3月19日晚間旅客訂位踴躍，為加強服務旅...

大陸冷氣團發威！ 竹苗低溫特報 今晚明晨低溫下探10度

受到大陸冷氣團影響，氣象局表示，今晚至明清晨，北部及東北部天氣偏冷，苗栗及新竹易有10度左右氣溫發生，請注意防範。氣象局...

他深愛亡妻選擇結紮不娶不生 醫感嘆：只有愛老婆而結紮的男人

想了解結紮手術的男性增加，日前一名魏先生決定結紮，但手術同意書的配偶欄空白，原來魏先生因妻子去世，堅定以結紮表示「不再娶...

高雄演唱會「加食延暢」也可享六龜泡湯、旗津露營優惠

高雄4月將舉辦多場大型演唱會，已有不少店家加入「加食延暢」優惠活動，觀光局指出，現在除市區店家外，只要持演唱會門票或票根...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦