聽新聞
test
0:00 / 0:00
文化部長史哲談文化禮金 成功的關鍵在「非六都」
文化部長史哲今赴立院教委會專題報告「文化部振興計畫」，這也是他首次赴立院報告。多位立委針對文化禮金的使用會不會集中都會與某些類型提出質疑。史哲會後接受媒體採訪時表示，這一次文化成年禮金成功與否的關鍵是在「非六都」。
史哲表示，文化禮金是一個重要的經濟動能，而偏鄉非六都更是需要補強的地方。因此此次的振興計畫，除了文化禮金之外，也編列了15億作為「另一個資源的管道」、創造地方供給面。在表演藝術領域，重點便是各地非六都的文化中心。藝FUN券的使用範圍不包括公有館舍，此次文化禮金的使用全面開放。至於書店，因為藝FUN券使用集中在連鎖書店，此次便特別加碼獨立書店。
有立委提出，是否不要限制街口文具行。史哲也表示，政策也會寬予認列。
史哲表示，此次文化部規劃的振興計畫，所有作法基本上都是希望「彌補非六都的供給面問題」。一方面進入校園，一方面加強戶外教學與公演的。而進入校園的表演團隊也是以在地團隊為主。他強調，這一次文化成年禮金的成功與否的關鍵就是在非六都。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言