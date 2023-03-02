快訊

WBC經典賽熱潮能刺激疫後經濟復興？旅日記者第一手觀察

跨黨立委提修法增加國定假日 這些日子都該放假「最多加13天」

南投立委補選倒數 綠黨政系統齊發 林明溱陷入苦戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

文化部長史哲談文化禮金 成功的關鍵在「非六都」

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
文化部長史哲上午首度前往立法院教育及文化委員會，對「文化部振興計畫」進行專題報告。記者陳正興／攝影
文化部長史哲上午首度前往立法院教育及文化委員會，對「文化部振興計畫」進行專題報告。記者陳正興／攝影

文化部史哲今赴立院教委會專題報告「文化部振興計畫」，這也是他首次赴立院報告。多位立委針對文化禮金的使用會不會集中都會與某些類型提出質疑。史哲會後接受媒體採訪時表示，這一次文化成年禮金成功與否的關鍵是在「非六都」。

史哲表示，文化禮金是一個重要的經濟動能，而偏鄉非六都更是需要補強的地方。因此此次的振興計畫，除了文化禮金之外，也編列了15億作為「另一個資源的管道」、創造地方供給面。在表演藝術領域，重點便是各地非六都的文化中心。藝FUN券的使用範圍不包括公有館舍，此次文化禮金的使用全面開放。至於書店，因為藝FUN券使用集中在連鎖書店，此次便特別加碼獨立書店。

有立委提出，是否不要限制街口文具行。史哲也表示，政策也會寬予認列。

史哲表示，此次文化部規劃的振興計畫，所有作法基本上都是希望「彌補非六都的供給面問題」。一方面進入校園，一方面加強戶外教學與公演的。而進入校園的表演團隊也是以在地團隊為主。他強調，這一次文化成年禮金的成功與否的關鍵就是在非六都。

文化部長史哲上午首度前往立法院教育及文化委員會，對「文化部振興計畫」進行專題報告。記者陳正興／攝影
文化部長史哲上午首度前往立法院教育及文化委員會，對「文化部振興計畫」進行專題報告。記者陳正興／攝影

史哲 文化部 團隊

延伸閱讀

文化成年禮延後發放 文化部長史哲：努力六月發放

二二八紀念活動該停辦？文化部長史哲：舉辦是朝野共識

轉型正義與時間賽跑 不義址明德訓練班受難者不復出席

文化禮金擴大 史哲曝曾報告陳建仁「很不溫暖」建議獲採納

相關新聞

境外汙染影響3測站亮紅燈 環署：明後天空品仍無法好轉

受到大陸冷氣團影響，東北風挾帶境外汙染物移入影響台灣，汙染物濃度逐漸上升，截至今早10時止，總計有3處測站亮「紅燈」、5...

文化成年禮延後發放 文化部長史哲：努力六月發放

文化部長史哲今天赴立院報告「文化部振興計畫」。發給18歲青年的文化成年禮原定於3月29日青年節發放，史哲今天表示，因為擴...

快搶票！ 3/19北返踴躍 高鐵再開2加班車 3日零時訂票

僅管4月才清明連假，不過近期已有不少民眾計畫提前返鄉掃墓，台灣高鐵公司表示，發現3月19日晚間旅客訂位踴躍，為加強服務旅...

大陸冷氣團發威！ 竹苗低溫特報 今晚明晨低溫下探10度

受到大陸冷氣團影響，氣象局表示，今晚至明清晨，北部及東北部天氣偏冷，苗栗及新竹易有10度左右氣溫發生，請注意防範。氣象局...

他深愛亡妻選擇結紮不娶不生 醫感嘆：只有愛老婆而結紮的男人

想了解結紮手術的男性增加，日前一名魏先生決定結紮，但手術同意書的配偶欄空白，原來魏先生因妻子去世，堅定以結紮表示「不再娶...

高雄演唱會「加食延暢」也可享六龜泡湯、旗津露營優惠

高雄4月將舉辦多場大型演唱會，已有不少店家加入「加食延暢」優惠活動，觀光局指出，現在除市區店家外，只要持演唱會門票或票根...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦