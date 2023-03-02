文化部長史哲談文化禮金 成功的關鍵在「非六都」

文化部長史哲今赴立院教委會專題報告「文化部振興計畫」，這也是他首次赴立院報告。多位立委針對文化禮金的使用會不會集中都會與某些類型提出質疑。史哲會後接受媒體採訪時表示，這一次文化成年禮金成功與否的關鍵是在「非六都」。

史哲表示，文化禮金是一個重要的經濟動能，而偏鄉非六都更是需要補強的地方。因此此次的振興計畫，除了文化禮金之外，也編列了15億作為「另一個資源的管道」、創造地方供給面。在表演藝術領域，重點便是各地非六都的文化中心。藝FUN券的使用範圍不包括公有館舍，此次文化禮金的使用全面開放。至於書店，因為藝FUN券使用集中在連鎖書店，此次便特別加碼獨立書店。

有立委提出，是否不要限制街口文具行。史哲也表示，政策也會寬予認列。