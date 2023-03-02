接續旅展！易遊網33旅遊節全站激殺3折起再抽萬元機票金

春季旅展剛結束，沒搶到便宜別擔心，瞄準疫後爆發的旅遊需求，易遊網接續春季旅展，今起推出為期七天的【33旅遊節】線上大促，以「3年沒玩 3倍奉還」為訴求，祭出全站國內外商品三折起的超殺優惠，並享最高三倍回饋，還有機會抽中萬元機票旅遊金。此外，為了大家省得更有感，今（2）日上午9點開放領取最高999元折扣碼，全站下單滿3千元直接再折999元，限時領取、限量發送，一定要手刀搶起來。

隨著國境解封，國外旅遊買氣迅速回溫，尤其是連續假期的預訂熱況更為顯著，機位房況若不提前預訂恐一位難求，接下來迎接清明、五一、端午連休的熱門出遊檔期，欲規劃旅遊的民眾，建議即早卡位外，也趁這波促銷搶先預訂省荷包。

玩日本現省5,000！星宇仙台首航團祭優惠、富士山一日遊下殺3折

看準國人赴日旅遊熱度持續攀升，精選多種日本主題旅遊商品，祭出最高現減5,000優惠。超人氣星宇航空4月1日即將首航仙台，此次特別推出星宇仙台團體5日行程，造訪最美溪流「奧入瀨溪」、宛如《神隱少女》夢幻場景「銀山溫泉」、體驗日本最有意境鐵道「秋田內陸縱貫鐵道」等行程，並入住3晚溫泉飯店，每人折後含稅40,900元起；想赴日追櫻，虎航北陸賞櫻團5日，走訪新境川、兼六園、足羽川、彥根城等百選賞櫻名所，日本美櫻一次看到飽，還有採草莓、雙溫泉飯店體驗，第2人直接現折5,000，每人折後只要24,400元起。

虎航名古屋團體5日則造訪雪國童話村「合掌村」、欣賞鬼斧神工的雪壁奇景「立山黑部」、探訪飛驒小京都「上三之町古街」等景點，入住雙溫泉飯店，每人折後32,900元起。想要赴日賞花，虎航九州團體5日主打仙氣逼人的「河內藤園」紫藤花瀑布隧道，被CNN譽為日本最美31個景點之一，是春季訪日的必備行程，並安排湯布院、元乃隅神社、熊本城等著名景點行程，每人折後只要25,800元起。

若是喜歡自由行的旅客，亦有日本玩樂票券最低折起的獨家好康，包含「經典富士山一日遊」專車接駁，造訪富士山、忍野八海、河口湖等必遊景點，欣賞日本第一高峰，第2人享三折優惠，雙人價2,067元起，現省超過1,000元。此外，「關西樂享周遊券+關空特急HARUKA」、「東京樂享周遊券」、「沖繩FunPASS套票」更祭出買一送一的驚爆優惠，限量組數售完為止，搶到賺到。而日本旅遊必備的虛擬網卡，8天8G下殺五折優惠，每組只要333元，旅日備品一定要趁便宜先買起來。

迪士尼主題遊！環島之星套票4人同行一人免費、澎湖花火節享早鳥價

國內旅遊主打最歡樂好玩的「環島之星夢想號-迪士尼主題列車」，不僅列車套票祭出「4人同行一人免費」的爆省優惠外，含來回車票與飯店住宿的自由行商品也有超甜價專案，像是「環島之星˙花蓮悅樂旅店自由行2天」每人只要3,333元起；「環島之星˙花蓮美侖大飯店自由行2天」享升等房型，每人4,683元起，加333元贈太魯閣半日遊；「環島之星˙高雄自由行2天」任選高雄星級飯店，每人4,990元起，加33元再享36小時租車。想要無腦出遊，食宿行遊全包式的豐富行，推薦「環島之星˙花蓮瑞穗天合+染布/果醋DIY二擇一2天」，入住最美五星級歐風城堡飯店，體驗在地特色DIY職人活動，每人11,190元起，加33元還可升等莊園客房，保證最超值。想要追櫻的旅客，「高鐵+環島之星˙阿里山賞櫻一日遊」每人只要3,333元起，把握賞櫻季最後倒數，錯過等明年。

除了搭迪士尼主題列車玩台灣外，今年澎湖火花節同樣也結合迪士尼100週年，打造精彩可期的主題煙火，想要目睹一年一度繽紛耀眼的花火秀，趕緊趁現在搶先預購！「澎湖花火節˙浪漫七美海+海洋牧場3天」，探訪澎湖經典必去的雙心石滬、巡航東海島嶼、暢遊北環熱門打卡景點，以及海洋牧場烤鮮蚵體驗，每人10,990元起。若喜歡自由行的旅客，推薦買三天送一天的「澎湖花火節˙喜來登自由行4天」，入住五星級澎湖福朋喜來登酒店2晚及市區飯店1晚，再加贈租機車，每人9,900元起。若是想要預購非花火節日期出遊，「澎湖˙五星喜來登自由行3天」超佛價每人只要5,999元起，加33元再送48小時機車，每日限量5組，絕對要手刀快搶。

訂房33折起！大直英迪格買一送一、鮪魚家族飯店最低每人免600

國旅訂房祭出有感下殺，「台北大直英迪格酒店」祭出買一送一優惠6,666元起，等於每晚含稅只要3,333元，就能住到高質感的設計酒店，還能以333元的好康價加購一日早餐，每日限量五間，一定要放入必搶清單；高人氣親子飯店「薆悅酒店 野柳渡假館」超甜價每晚含稅只要2,499元，再贈一位孩童免費住，以及平日入住享免費延退；五星級「花蓮美侖大飯店」獨家升等24坪家庭套房，每晚含稅最低3,999元，親子旅行划算到爆；小資族最愛的「鮪魚家族飯店」全台5館(花蓮館、台東館、屏東館、高雄館、鹽埕館)全面33折起，再享房型免費升等，每晚含稅最低1,133元起，換算下來每人600元有找，CP值爆表。