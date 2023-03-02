快訊

WBC經典賽熱潮能刺激疫後經濟復興？旅日記者第一手觀察

跨黨立委提修法增加國定假日 這些日子都該放假「最多加13天」

南投立委補選倒數 綠黨政系統齊發 林明溱陷入苦戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣古代外來品特展 十三行博物館盛大展出

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
新北市立十三行博物館推出「乘船而來—台灣古代外來品特展」，精選80件北台灣指標性考古遺址出土的外來品。記者張睿廷／攝影
新北市立十三行博物館推出「乘船而來—台灣古代外來品特展」，精選80件北台灣指標性考古遺址出土的外來品。記者張睿廷／攝影

新北市立十三行博物館推出「乘船而來—台灣古代外來品特展」，精選80件北台灣指標性考古遺址出土的外來品，同時還展出近年基隆和平島的考古重大發現成果，邀請您一起來認識台灣史上最新潮時尚的「舶來品」，展期從即日起至明年1月7日。

本次展覽由新北市立十三行博物館、中央研究院歷史語言研究所、基隆市政府文化局以及清華大學人類學研究所攜手合作，透過「海上瑰寶」、「貿易陶瓷」、「歐人旅跡」及「庶民生活」四大主題，展出內容跨越2千年時空，包括1千多年前來自東南亞的玻璃製品、14至15世紀浙江龍泉窯青瓷、19世紀歐洲薑汁啤酒黃釉瓷瓶，帶您感受北臺灣不同年代、不同族群的多元歷史與文化。

十三行博物館長柏麗梅表示，大約從2000年前開始，包括十三行文化人在內的台灣原住民族開始與島外人群頻繁交易，獲得來自西亞、東南亞、中國等地的貿易品。

柏麗梅說，本次展覽展出的進口玻璃器、青銅器及金銀飾品中，有8件具有國家指定「重要古物」身分，包括十三行遺址出土的玻璃玦、青銅刀柄及上頭有駱駝圖案的銅牌，可說是貨真價實的「國家級精品」，十分難得一見。

柏麗梅提到，由基隆直送八里的「諸聖教堂」遺跡等比例縮小模型，是本次特展最「巨大」的亮點，諸聖教堂建於西班牙殖民時期，在和平島的地底下沉寂相當長一段時間，近年來清大人類所與西班牙學者組成的考古團隊在此發掘獲得相當豐碩的成果。觀眾不但可以透過逼真的模型，了解400年前天主教徒墓葬文化，感受考古現場的震撼，展場更展出多件遺址出土「真品」，包括做工細緻的青花瓷瓶、青瓷藥罐、白瓷硯滴，重現當時臺灣躍上世界貿易交流舞臺的盛況。

十三行 考古

延伸閱讀

賞屋人潮回流但「詢價不出價」 業者出這招

小蝦米創業變大鯨魚 開發新產品、評估專案用「五力競爭模型分析」

總統大選支持民調下滑7% 侯友宜：現在最重要是新北市政

四川德陽三星堆國家考古遺址公園 斬獲大獎

相關新聞

境外汙染影響3測站亮紅燈 環署：明後天空品仍無法好轉

受到大陸冷氣團影響，東北風挾帶境外汙染物移入影響台灣，汙染物濃度逐漸上升，截至今早10時止，總計有3處測站亮「紅燈」、5...

文化成年禮延後發放 文化部長史哲：努力六月發放

文化部長史哲今天赴立院報告「文化部振興計畫」。發給18歲青年的文化成年禮原定於3月29日青年節發放，史哲今天表示，因為擴...

快搶票！ 3/19北返踴躍 高鐵再開2加班車 3日零時訂票

僅管4月才清明連假，不過近期已有不少民眾計畫提前返鄉掃墓，台灣高鐵公司表示，發現3月19日晚間旅客訂位踴躍，為加強服務旅...

大陸冷氣團發威！ 竹苗低溫特報 今晚明晨低溫下探10度

受到大陸冷氣團影響，氣象局表示，今晚至明清晨，北部及東北部天氣偏冷，苗栗及新竹易有10度左右氣溫發生，請注意防範。氣象局...

他深愛亡妻選擇結紮不娶不生 醫感嘆：只有愛老婆而結紮的男人

想了解結紮手術的男性增加，日前一名魏先生決定結紮，但手術同意書的配偶欄空白，原來魏先生因妻子去世，堅定以結紮表示「不再娶...

高雄演唱會「加食延暢」也可享六龜泡湯、旗津露營優惠

高雄4月將舉辦多場大型演唱會，已有不少店家加入「加食延暢」優惠活動，觀光局指出，現在除市區店家外，只要持演唱會門票或票根...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦