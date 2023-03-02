台灣古代外來品特展 十三行博物館盛大展出

新北市立十三行博物館推出「乘船而來—台灣古代外來品特展」，精選80件北台灣指標性考古遺址出土的外來品，同時還展出近年基隆和平島的考古重大發現成果，邀請您一起來認識台灣史上最新潮時尚的「舶來品」，展期從即日起至明年1月7日。

本次展覽由新北市立十三行博物館、中央研究院歷史語言研究所、基隆市政府文化局以及清華大學人類學研究所攜手合作，透過「海上瑰寶」、「貿易陶瓷」、「歐人旅跡」及「庶民生活」四大主題，展出內容跨越2千年時空，包括1千多年前來自東南亞的玻璃製品、14至15世紀浙江龍泉窯青瓷、19世紀歐洲薑汁啤酒黃釉瓷瓶，帶您感受北臺灣不同年代、不同族群的多元歷史與文化。

十三行博物館長柏麗梅表示，大約從2000年前開始，包括十三行文化人在內的台灣原住民族開始與島外人群頻繁交易，獲得來自西亞、東南亞、中國等地的貿易品。

柏麗梅說，本次展覽展出的進口玻璃器、青銅器及金銀飾品中，有8件具有國家指定「重要古物」身分，包括十三行遺址出土的玻璃玦、青銅刀柄及上頭有駱駝圖案的銅牌，可說是貨真價實的「國家級精品」，十分難得一見。

柏麗梅提到，由基隆直送八里的「諸聖教堂」遺跡等比例縮小模型，是本次特展最「巨大」的亮點，諸聖教堂建於西班牙殖民時期，在和平島的地底下沉寂相當長一段時間，近年來清大人類所與西班牙學者組成的考古團隊在此發掘獲得相當豐碩的成果。觀眾不但可以透過逼真的模型，了解400年前天主教徒墓葬文化，感受考古現場的震撼，展場更展出多件遺址出土「真品」，包括做工細緻的青花瓷瓶、青瓷藥罐、白瓷硯滴，重現當時臺灣躍上世界貿易交流舞臺的盛況。