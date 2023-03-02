新竹縣本土猴痘個案 匡列密切接觸者12人

疾管署日前公布1例居住於新竹縣猴痘確診案，是40多歲男子，近期都沒有出國，是台灣首見本土病例。新竹縣衛生局今天表示，經疫調後相關接觸者共12人，截至目前為止均無症狀。

新竹縣衛生局向中央社記者表示，這名男子是在2月22日因身體陸續出現不適、四肢及軀幹出現紅色丘疹、丘疹處會癢等症狀，經就醫採檢通報，2月26日確診陽性，目前於醫院隔離治療中。

衛生局指出，經疫調後相關接觸者共12人，截至目前為止均無症狀，並已針對接觸者進行衛教指導自主健康監測21天。

衛生局提醒，猴痘傳播對象具侷限性，這波疫情雖以親密接觸的人際傳播為主，但民眾前往流行地區或高風險場域，也應落實防護，並避免出入可能與不特定人士密切接觸的社交活動等高風險場域。

衛生局說，若出現皮膚病灶，如皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、水泡、膿疱等，以及發燒、畏寒、寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大等疑似症狀，應儘速就醫。