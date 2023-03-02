元宇宙正夯 南投林管處推「森展．台」虛擬展廳
網路與生活已密不可分，林務局南投林管處結合時下熱門的元宇宙概念，以「森展．台」為主題推出線上虛擬展廳，介紹轄區內原生物種、生態友善治理工程歷程及亮點成果，並透過影音呈現，不用上山就能徜徉森林之美，展期至4月底止。
南投林區管理處指出，疫情趨緩，國人恢復出遊，親山近山頻率提升，但認識山林除實地踏訪，透過網路在線上探索森林之美，對林區生態環境有相關認識後，再深入山林，其實更能感受山區林間生態的多變與魅力，為此建置線上虛擬展廳。
南投林管處長李政賢說，元宇宙話題正夯，該處今年以「森展．台」為主題結合創新科技，將其轄內原生物種、生態友善治理工程耕耘歷程及亮點成果，並搭配形象影片，強化視覺設計建置為線上虛擬展廳，展現台灣中部生態及環境特色。
南投林管處表示，「森展．台」虛擬展廳，「大廳－聚焦森態」展示八色鳥、楚南氏山椒魚、九九峰秋海棠等轄區內原生物種，「特展－森亮點」介紹生態友善治理工程的歷程，呈現改善後的加走寮溪（杉林溪）、奧萬大、益則坑等特色場域。
還有「影展－森劇場」播映「親山愛水奧萬大」及「聆聽｜山的聲音」等影片，民眾在家也能身歷其境，徜徉霧靄晨曦、櫻花滿開的壯麗風景。「森展．台」虛擬展廳（https://reurl.cc/ROKA1g）展至4月底，歡迎上線感受南投林區多變魅力。
南投林管處也運用「森展．台」視覺風格推出系列宣導品，該處表示，此次延伸設計搭配國產材為掛鈎的吊掛式月曆、環保提袋、雨傘、口罩、Line原創貼圖等宣導品，未來將透過處內活動推廣發送，而線上展廳已能免費下載2023年月曆。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言