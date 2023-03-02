境外汙染影響3測站亮紅燈 環署：明後天空品仍無法好轉

受到大陸冷氣團影響，東北風挾帶境外汙染物移入影響台灣，汙染物濃度逐漸上升，截至今早10時止，總計有3處測站亮「紅燈」、51處亮「橘燈」，環保署提醒新北萬里、桃園觀音、金門地區民眾減少戶外活動；西半部、宜蘭壯圍、宜蘭地區、馬公地區，敏感族群應減少戶外劇烈活動。

根據環保署空品監測網截至今中午10時監測資料，全台3處測站亮「紅燈」，其中金門測站PM2.5濃度為62.3微克／立方公尺最高、桃園觀音測站PM2.5濃度為56.5微克／立方公尺、新北萬里測站PM2.5濃度為55.4微克／立方公尺。

依照環保署監測資料及氣象局今早10時氣象資料顯示，今天受到大陸冷氣團影響，中國一帶PM2.5約80至115微克／立方公尺，清晨東北風挾帶境外汙染物移入影響台灣，汙染物濃度上升，空氣品質為普通至橘色提醒等級；彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空品及能見度。

花東空品區為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、澎湖為「橘色提醒」等級，西半部局部地區短時間達紅色警示等級；金門為「紅色警示」等級。

環保署表示，已與各地方政府提前啟動燃煤電廠減排等多種空汙應變措施，以減緩空品不良所造成的影響，另協調台電及民營燃煤電廠減少燃煤發電，台中、麥寮、興達及協和等電廠減碳降載。

分析空品不良原因，環保署表示，主要為風向轉為偏東風，導致西半部地區空汙擴散不良並累積，預估今晚風場再度改變，西半部擴散條件又變差，汙染物也會再次停滯累積，導致周五、周六（3、4日）空品仍無法好轉。

環保署表示，近年來各種汙染管制措施已陸續奏效，整體空氣品質也逐漸改善。但在秋冬季節遇到大環境風場改變，導致擴散條件不佳與境外汙染交互影響時，仍會有短暫空氣品質不良的情形。環保署與地方政府均會即時參考空品預報進行各項應變工作，除要求各汙染源配合減排外，也提醒民眾隨時注意空品變化並進行自我防護。

另外，因為已接近民眾祭祖掃墓的時期，環保署也呼籲，民眾在清明時節掃墓祭拜時，能多採取如以功代金等更環保的祭拜方式，或將紙錢交由環保單位集中清運，更千萬不可燃燒雜草，在慎終追遠的同時也能顧及環境品質。